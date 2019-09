V Ľubľane premietnu slovenské krátkometrážne diela obdobia 60. rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Alexandra Moštková Foto: TASR Alexandra Moštková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. septembra (TASR) - V Slovinskej kinematéke v Ľubľane predstavia od 10. do 12. septembra blok siedmich slovenských krátkometrážnych diel zo "zlatého obdobia" 60. rokov. Pri príležitosti Dní česko-slovenského filmu premietnu aj tri slovenské celovečerné tituly. TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).V pásme krátkometrážnych filmov pod názvom Stopy experimentu v slovenskom krátkom filme uvedú tituly Voda a práca (1963) Martina Slivku, Prišiel k nám Old Shatterhand (1966) Dušana Hanáka, Hr. Peklo (1967) Vlada Kubenka, Križovatky (1965) Ladislava Kudelku, Fotografovanie obyvateľov domu (1968) Dušana Trančíka, Oko (1968) Juraja Bindzára a 6,2 (1972) Milana Černáka.Podľa kurátora programu Martina Kaňucha zo SFÚ výber filmov zachytáva najvýraznejšie stopy experimentovania v slovenskej krátkometrážnej tvorbe, predovšetkým "zlatého obdobia" 60. rokov, keď sa oslabilo politické zasahovanie a byrokratické riadenie umeleckej tvorby v znárodnenej československej kinematografii.dodal s tým, že aj tvorcovia staršej generácie, dokumentaristi Vlado Kubenko, Ladislav Kudelka či Martin Slivka, začali hľadať iné možnosti práce s filmovým obrazom, hudbou či zvukom:Súčasťou Dní česko-slovenského filmu v Slovinskej kinematéke budú aj projekcie troch celovečerných filmov. V programe je prelomový film československej kinematografie - Slnko v sieti (réžia Štefan Uher, 1962) a dve snímky Juraja Jakubiska - Vtáčkovia, siroty a blázni (1969) a tragikomédia Sedím na konári a je mi dobre (1989).Slovinská kinematéka v Ľubľane vznikla v roku 1996 so zámerom napĺňať vzdelávacie a kultúrne poslanie v oblasti kinematografie. Na týchto princípoch je postavený aj program jej kina, uvádza rôzne cykly či retrospektívy v spolupráci s medzinárodnými inštitúciami.