Slovenskí europoslanci privítali odklad rokovaní o copyrighte

Brusel/Štrasburg 5. júla (TASR) - Slovenskí poslanci Európskeho parlamentu (EP) neodsudzujú, že jeho plénum vo štvrtok odmietlo zámer, aby vyjednávači zákonodarného zboru EÚ začali rokovať s členskými štátmi o konečnom znení legislatívy upravujúcej predpisy EÚ v oblasti autorského práva, známej aj ako smernica o copyrighte.Poslanec Ivan Štefanec (KDH) z frakcie európskych ľudovcov (EPP) uviedol, že sloboda na internete musí ísť ruka v ruke so zodpovednosťou.konštatoval Štefanec.V spoločnom vyhlásení toto stanovisko okrem Štefanca podporili Pál Csáky (SMK), Eduard Kukan (nezávislý), Miroslav Mikolášik a Anna Záborská (obaja KDH). Uviedli, že vítajú iniciatívu Európskej komisie na reguláciu on-line prostredia, ktoré je v poslednej dobe často zneužívané šíriteľmi hoaxov a falošných správ, či platformami obohacujúcimi sa z obsahu chráneného autorským právom. Podľa ich názoru však dopady legislatívy sa budú dotýkať každodenného života a práce občanov, študentov, vzdelávacích a štátnych inštitúcií aj firiem pôsobiacich v on-line podnikaní.Branislav Škripek (OĽaNO) z frakcie reformistov a konzervatívcov (ECR) upozornil, že návrh, ktorý pripravil Výbor EP pre právne záležitosti (JURI), obsahoval viacero kontroverzných ustanovení.opísal situáciu. Pripomenul, že posledná právna úprava autorských práv sa datuje do roku 2001 a za 17 rokov sa informačná spoločnosť zmenila nielen dostupnosťou internetu, ale aj novými technológiami, ktoré fungujú na tejto platforme.Podľa jeho slov najspornejšie sú články 11 a 13, lebo vydavatelia by si mohli nárokovať autorské práva na spravodajské články z webov, a to aj na ich časti, ako sú titulok, sprievodný obrázok, perex a podobne, pokiaľ by boli uverejnené na sociálnych sieťach. Práve tento obsah sa najčastejšie používa na zdieľanie.uviedol Škripek. Problém vidí v algoritme, ktorý využíva Google v platforme YouTube a ten sa má rozšíriť na celý internet. Nespoľahlivý algoritmus, ktorý nerozlišuje humor, satiru, náhodné zobrazenie na fotografií, ktoré nebolo účelom fotenia, nie je podľa neho zárukou funkčnosti tejto legislatívy v praxi.Navyše môže byť ohrozený vznik nových startupových podnikov v oblasti informácií, nakoľko nebudú mať dostatok financií na nákladné filtračné a analytické vybavenia.Škripek zároveň informoval, že dostal veľa mailov od občanov, ktorí si neželali pokračovať v rokovaniach o smernici s návrhom nastaveným tak, ako vyšiel z dielne JURI. Ten trval na tom, aby boli nové obmedzenia šírenia obsahu zlučiteľné so zásadami slobody prejavu na internete. Z navrhovaného rámca ochrany autorských by preto malo byť vylúčené napríklad prispievanie do internetových encyklopédií nekomerčného charakteru.Poslanci budú o presnom znení mandátu na rokovanie s ministrami členských krajín o smernici o copyrighte rokovať v septembri na plenárnom zasadnutí EP. Členské štáty sa zatiaľ na spoločnom stanovisku k smernici nedohodli.