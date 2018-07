Súd vydal zatykač na mentora atentátnika z Berlína A. Amriho

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 5. júla (TASR) - Vyšetrujúci sudca Spolkového súdneho dvora (BGH) vydal vo štvrtok zatykač na 32-ročného Tunisana Mehera D., ktorý je podozrivý, že v roku 2016 pomáhal krajanovi Anisovi Amrimu pri vykonaní útoku kamiónom na vianočný trh v Berlíne. Informovali o tom denník Süddeutsche Zeitung a televízie NDR a WDR.Hovorkyňa Spolkovej prokuratúry spomínanú informáciu odmietla podľa agentúry DPA komentovať.Meher D. sa zrejme nachádza v Líbyi, kde sa v roku 2015 pridal k teroristickej organizácii Islamský štát (IS). BGH mu okrem členstva teroristickej organizácii kladie za vinu aj napomáhanie pri vražde.Meher D. mal komunikovať s Amrim pod krycím menom Moumou1 prostredníctvom šifrovaného četu aplikácie Messenger. Do Líbye odišiel zo svojho rodného mesta Tunis. Na jeseň roku 2016 mal odtiaľ svojho krajana Anisa Amriho, žijúceho v Berlíne, začať navádzať na vykonanie násilného činu. Nie je známe, akú pozíciu má Meher D. v IS.Amri 19. decembra 2016 uniesol kamión, ktorého vodiča predtým zastrelil, a vrazil s ním do ľudí na vianočnom trhu na námestí Breitscheidplatz. Na mieste útoku zostalo 12 mŕtvych a desiatky zranených. Amriho po štyroch dňoch na úteku zastrelili policajti na predmestí Milána. K jeho činu sa prihlásil IS.Vyšetrovatelia už dlhšie predpokladali, že Amri mal v radoch IS akéhosi mentora, s ktorým četoval aj z kabíny vodiča.