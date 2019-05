Na archívnej snímke Ivan Štefanec. Foto: Kabinet Ivana Štefanca Foto: Kabinet Ivana Štefanca

Bratislava 26. mája (TASR) – Slovenskí europoslanci sa poďakovali voličom za účasť na sobotných (25. 5.) voľbách do Európskeho parlamentu (EP) na sociálnej sieti. V ich statusoch sa objavujú názory, že Európska únia (EÚ) má svoje opodstatnenie a budúcnosť.Europoslanec Branislav Škripek (Kresťanská únia) do EP kandidoval opätovne.komentoval.Podľa Józsefa Nagya (Most-Híd), ktorý sa tiež znova uchádzal o miesto europoslanca, v týchto voľbách. Svojim voličom však rovnako ďakuje.Ivan Štefanec (KDH), ktorý chcel svoje miesto europoslanca obhájiť tiež, mieni, že proeurópske sily ako celok zvíťazili nad stranou Smer-SD aj extrémistami.reagoval na neoficiálne výsledky eurovolieb.Opätovne kandidujúci poslanec EP Pál Csáky (SMK) taktiež poďakoval za všetky hlasy, ktoré ho podporili.Europoslanec Richard Sulík (SaS) sa rozhodol znova nekandidovať, no je vďačný za hlasy pre iných kandidátov zo SaS.uviedol.