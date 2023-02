Slovenskí europoslanci vyzvali SOŠV, aby sa vyslovil proti účasti Ruska a Bieloruska na olympiáde 2024

V rozpore s hodnotami demokracie

Rusko - štát sponzorujúci terorizmus

3.2.2023 (Webnoviny.sk) - Ôsmi slovenskí europoslanci verejným listom oslovili prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Antona Siekela a upozornili ho na znepokojujúce rozhodnutie výkonnej rady Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Dôvodom na uvedenú písomnú výzvu je skutočnosť, že SOŠV sa postavil na stranu MOV. Proti sa postavili Ukrajinci a viacero ďalších krajín, vrátane Poliakov či Lotyšov."Podľa rozhodnutia sa budú môcť športovci a športovkyne z Ruska a Bieloruska zúčastniť na olympijských hrách v Paríži v roku 2024. Podľa nás, dolupodpísaných europoslancov a europoslankýň je reprezentácia krajín agresorov na OH v rozpore s demokratickými hodnotami, ktoré sú zakotvené v mieri a rešpektovaní medzinárodného práva. Nazdávame sa, že MOV týmto rozhodnutím zľahčuje vážnosť ruskej agresie na Ukrajine a odvracia zrak od vojnových zločinov, ktorých sa Rusko dopustilo voči nevinným ľuďom na Ukrajine," uvádza sa v liste, pod ktorý sa podpísali Martin Hojsík Peter Pollák aj Ivan Štefanec. "Žiaľ, šport sa pre Rusko a Putinov režim stal predovšetkým politickým nástrojom. Jasne to dokazuje aj skutočnosť, že Rusko má štátom podporovaný dopingový program. Považujeme za dôležité upozorniť aj na fakt, že množstvo športovcov ruskej reprezentácie sú vojaci. Na OH v Tokiu v roku 2020 získala Ruská federácia 71 medailí. Vyše polovicu týchto medailí získali športovci z CSKA, Centrálneho športového vojenského klubu. Klubu armády agresora, ktorá na Ukrajine zničila nemocnice, školy a znásilňuje, týra a zabíja nevinných Ukrajincov a Ukrajinky," uviedli tiež slovenskí europoslanci.Európsky parlament v novembri 2022 označil Rusko za štát, ktorý sponzoruje terorizmus."V uznesení vyzývame, aby Európska únia ďalej izolovala Rusko na medzinárodnej úrovni. Radi by sme na tomto mieste dodali, že izolácia môže byť účinná, len pokiaľ nastane aj na tak významnom medzinárodnom podujatí akým sú olympijské hry. Slovensko podporuje Ukrajinu od prvého dňa ruskej agresie. Veríme, že by Slovensko naďalej malo ísť príkladom a jasne sa postaviť na stranu Ukrajiny a mieru aj vo svete medzinárodného športu. Napokon, rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru je v priamom rozpore s tradíciou olympijských hier, ktorá je zakotvená v budovaní mieru," uvádza sa v liste."Vyzývame preto Slovenský olympijský a športový výbor, aby sa vyslovil proti účasti Ruska a Bieloruska na olympijských hrách v Paríži v roku 2024. Ďalej vyzývame, aby jeho predstavitelia spravili, čo je v ich silách, aby sa ruskí a bieloruskí športovci a športovkyne na najbližších OH nezúčastnili ani pod vlajkou Olympijského výboru, pokiaľ Rusko neukončí svoju agresiu a nestiahne svoje jednotky za medzinárodne uznané hranice Ukrajiny," dodali europoslanci SR.