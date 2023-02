Vlhová na MS v zjazdovom lyžovaní odjazdí len dve disciplíny, Pini musel prihliadnuť na jej zdravotný stav

Vynechá dve disciplíny

Olympijská víťazka v slalome zo ZOH 2022 v Pekingu Vlhová absolvovala na MS v zjazdovom lyžovaní doposiaľ 14 pretekov, z toho 13 individuálnych. Získala šesť medailí, vrátane zlatej v obrovskom slalome v roku 2019 vo švédskom Aare. Na MS 2019 bola tiež druhá v alpskej kombinácii a tretia v slalome. Na MS 2017 vo švajčiarskom St. Moritzi sa tešili zo striebra v tímovej súťaži, na ostatnom šampionáte pred dvomi rokmi v talianskej Cortine D´Ampezzo bola strieborná v slalome aj alpskej kombinácii.

3.2.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová sa na februárových majstrovstvách sveta vo francúzskych strediskách Courchevel a Méribel (6.2. - 19.2.) predstaví iba v jej najsilnejších technických disciplínach - v slalome a obrovskom slalome.Švajčiarsky tréner 27-ročnej Liptáčky Mauro Pini oznámil, že vzhľadom na zdravotný stav jeho zverenkyne sa rozhodli vynechať alpskú kombináciu aj superobrovský slalom."Vzhľadom na zdravotné obmedzenia a komplikácie v posledných týždňoch, pre ktoré sa nám nepodarilo plnohodnotne trénovať rýchlostné disciplíny, sme sa rozhodli pre úpravu Petrinho súťažného programu na majstrovstvách sveta v Méribeli. V pretekoch alpskej kombinácie a Super-G štartovať nebudeme a takto získaný čas využijeme na dotrénovanie kondičných a technických aspektov výkonu, aby sme boli plne pripravení na pre nás najdôležitejšie disciplíny - obrovský slalom a slalom," skonštatoval Pini v tlačovej správe Sport Management Company, ktorá zastupuje Vlhovej tím.Petra Vlhová zaznamenala v tejto sezóne Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní dokopy deväť pódiových umiestnení a jedno víťazstvo - v slalome v rakúskom Flachau.V celkovej klasifikácii seriálu je druhá so ziskom 966 bodov, no vedúca Američanka Mikaela Shiffrinová má na konte už 1697 bodov. V hodnotení slalomu je Slovenka tretia s 530 bodmi, v "obráku" jej patrí štvrtá pozícia so 436 bodmi.