Slovenskí exportéri rokovali so saudským ministrom hospodárstva, podľa SOPK táto návšteva prinesie nové impulzy

Export na saudský trh

Svetová výstava EXPO 2040

13.11.2023 (SITA.sk) - Slovenskí exportéri rokovali so saudským ministrom hospodárstva Faisalom Alibrahimom. Stretnutie sa uskutočnilo na záver jeho oficiálnej návštevy na Slovensku.Ako informovala Rada slovenských exportérov , hovorili o hospodárskej spolupráci, slovenské firmy prezentovali výrobky a služby, ktoré by chceli exportovať na saudský trh.Z konkrétnych oblastí sa venovali energetike, téme vodíka v automobilovom priemysle ale aj leteckému priemyslu a stavebnému inžinierstvu.„Je veľmi dôležité, ak vládni predstavitelia aktívne komunikujú priamo so súkromným sektorom a môžu z prvej ruky počuť a vidieť, čo slovenskí exportéri ponúkajú. Som rád, že pokračujeme v aktívnej práci so Saudskoarabským kráľovstvom, kde Slovensko nedávno otvorilo novú ambasádu. Teraz je rad na nás, aby sme cestovali do Rijádu a rokovali so saudskými podnikateľmi a vládou,“ uviedol predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek S vládnou delegáciou Saudskej Arábie sa stretli aj predstavitelia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK). Možnosti spolupráce identifikovali hlavne v oblasti priemyselných výrob a výpočtovej techniky, ale aj v oblasti cestovného ruchu.Časť diskusie sa týkala aj záujmu Saudskej Arábie organizovať najbližšiu svetovú výstavu EXPO 2040.„Z hľadiska budúcnosti hodnotíme túto návštevu ako kľúčovú, pretože by mala priniesť nové impulzy,“ zhrnul na záver predseda SOPK Peter Mihók