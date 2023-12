Slovenskí exportéri v roku 2023 zápasili s vysokými cenami energií a prepravy, tvrdí Parízek

Globálna konkurencieschopnosť

Rada slovenských exportérov je profesionálna platforma firiem a odborníkov, ktorá vznikla v roku 2020 s ambíciou podporovať slovenský zahraničný obchod a presadzovať ich záujmy súkromného sektora v celospoločenskej diskusii. V súčasnosti má vyše 100 partnerov a členov zo všetkých segmentov, ktorí exportujú produkty a služby do celého sveta.

29.12.2023 (SITA.sk) - Zatiaľ sa vývoj zahraničného obchodu javí ako rastúci, avšak systémové problémy v štruktúre, monotónnosti vývozov a teritórií pretrvávajú.Takto zhodnotil pre agentúru SITA rok 2023 predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek . Ako zdôraznil, hlavným problémom exportérov je klesajúca globálna konkurencieschopnosť pre vysoké ceny energií a prepravy.„Taktiež situácia na východných hraniciach Slovenska, strata východných trhov a mnohé ďalšie problémy stále trápia slovenských exportérov," doplnil.Čo sa týka plánov samotnej rady na roku 2024, pripravujú viaceré projekty, ako napríklad verejnú databázu exportérov alebo informačno-spravodajský portál pre slovenských vývozcov. Ich cieľom je zefektívniť komunikáciu a poskytovať včas relevantné informácie.„Taktiež sa spoliehame na väčšiu synergiu so štátnymi inštitúciami, nakoľko vláda označila aj ekonomickú diplomaciu a rozvoj hospodárskych vzťahov so zahraničím ako svoju prioritu," očakáva od nadchádzajúceho roka Parízek.Podľa neho je načase, aby v spolupráci so štátom začali byť podnikateľom stabilnou oporou a partnerom pre ich projekty a ambície v zahraničí.