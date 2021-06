Slovenskí futbalisti do 21 rokov hladko zdolali v príprave Fínov, hrdinom duelu bol útočník Kaprálik

Neskôr kvalita upadla

Zabojujú o postup

8.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská futbalová reprezentácia hráčov do 21 rokov má za sebou mimoriadne vydarený prípravný duel proti rovesníkom z Fínska. Zverenci trénera Jaroslava Kentoša totiž v Nitre triumfovali 4:0, keď všetky štyri góly strelili v prvom polčase a na všetkých sa podieľal útočník Adrián Kaprálik.Stále len 18-ročný hráč MŠK Žilina sám dvakrát skóroval a na zostávajúce dva zásahy prihral spoluhráčom Rolandovi Galčíkovi a Matejovi Trusovi. "Som spokojný, ale neberiem si zásluhy pre seba. Je to zásluha celého tímu," zhodnotil po zápase dvojgólový strelec Kaprálik v priamom prenose na futbalnet.tv.Kým v prvom dejstve Slováci na nitrianskom trávniku dominovali, po zmene strán aj vinou striedaní kvalita ich výkonu klesla. "Hlavne v prvom polčase sa nám hra darila. Smerom dopredu sme boli nebezpeční a strelili dva góly. Prvý polčas sa mi páčil viac ako druhý. Po zmene strán sme prestriedali skoro celý tím a kvalita upadla. Som rád, že máme v tíme rýchlostné typy v krídelných priestoroch a dnes sa ukázali," povedal po súboji kouč Kentoš.Pre Slovákov bol duel proti Fínom generálkou pred vstupom do kvalifikácie o postup na ME tejto vekovej kategórie, ktorú v septembri odštartujú domácim súbojom proti výberu Litvy a zápasom v Severnom Írsku."Verím, že naši hráči budú v kluboch hrať pravidelne a v septembri vstúpime úspešne," zaželal si tréner Kentoš. Pred začiatkom bojov o ME 2023 svojej prianie vyslovil aj Kaprálik: "Do kvalifikácie vstúpime s jasným cieľom - zabojovať o postup."