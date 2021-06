Anketu volejbalista roka ovládla Radosová a prvenstvo medzi mužmi obhájil aj Michalovič

Jedno z najlepších období kariéry

Michalovič s výrazným náskokom

Rozhodcom roka je opäť Mokrý





Anketa SVF Volejbalista roka 2020:



MUŽI

1. Peter Michalovič (Nantes/Fr.) 159 bodov

2. Filip Gavenda (Teruel/Šp.) 117

3. Peter Ondrovič (České Budějovice/ČR) 97

ŽENY

1. Nikola Radosová (Drážďany/Nem., Níreďháza/Maď.) 163 bodov

2. Barbora Koseková (Níreďháza/Maď., Trentino/Tal., Békešská Čaba/Maď.) 155

3. Mária Žernovič (Vasas Budapešť/Maď.) 153





8.6.2021 (Webnoviny.sk) - Víťazmi hlavnej kategórie ankety Volejbalista roka 2020 sa stali Nikola Radosová a Peter Michalovič, obaja získali prestížne ocenenie po druhý raz v kariére. Smečiarka Radosová sa vrátila na ženský trón po dvoch rokoch (2018), univerzál Michalovič obhájil vlaňajšie prvenstvo.O výsledkoch 27. ročníka ankety Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) rozhodli hlasy trénerov, funkcionárov a novinárov. Informovala o tom SVF na svojom webe. Vyhlásenie výsledkov ankety sa uskutočnilo v utorok 8. júna v Bratislave, vzhľadom na epidemickú situáciu len za prítomnosti ocenených a zástupcov médií.Opora reprezentačného tímu Radosová triumfovala v ankete po druhý raz, žezlo prevzala od Márie Žernovič. Dvadsaťdeväťročná smečiarka v hlasovaní tesne zdolala reprezentačné spoluhráčky nahrávačku Barboru Kosekovú a smečiarku Žernovič."Víťazstvo v ankete ma veľmi potešilo, byť ocenená za tvrdú celoročnú prácu je výborný pocit a zadosťučinenie a tiež motivácia do ďalšej práce," povedala Radosová."Najskôr sa nám podarilo s Drážďanmi získať Nemecký pohár, potom sa však zrušil záver sezóny a všetci sme dlhšie pauzovali. Po prestupe do Níreďházy sa mne aj tímu darilo, od začiatku sezóny sme víťazili. Bolo to pre mňa určite jedno z najlepších období kariéry," dodala Radosová.Reprezentačný univerzál Michalovič triumfoval v ankete s výrazným náskokom pred univerzálom Filipom Gavendom a blokárom Petrom Ondrovičom a obhájil prvenstvo, čo sa v minulosti podarilo Richardovi Nemcovi, Andrejovi Kravárikovi, Františkovi Ogurčákovi, Michalovi Masnému a Emanuelovi Kohútovi."Je to pre mňa veľmi prestížne ocenenie. Chcel by som sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí mi dali hlas, budem sa snažiť odvďačiť čo najlepšími výkonmi v reprezentácii," povedal 31-ročný rodák z Malaciek."Minulý rok bol pre mňa tak trochu hore a dolu. Druhá polovica klubovej sezóny 2019/2020 bola fantastická z hľadiska tímových aj osobných štatistík. Žiaľ, všetko to ešte pred play-off zastavila korona. Záver roka bol pozitívny z hľadiska osobných štatistík. Nedarilo sa nám však výsledkovo a na pár týždňov ma vyradilo z hry svalové zranenie," bilancoval Michalovič, ktorý bude po troch rokoch v Nantes pokračovať v kariére v gréckom Foinikase Syros.V kategórii kolektívov za rok 2020 triumfovali víťazi Superfinále Slovenského pohára - ženy Strabagu VC Bilíkova Pezinok a tretíkrát po sebe muži VK OSMOS Prievidza. Najlepšími trénermi sa stali kormidelníčka Strabagu Eva Koseková a kouč VK MIRAD UNIPO Prešov a slovenskej mužskej reprezentácie Marek Kardoš.Medzi plážovými volejbalistami získali ocenenie úradujúci majstri Slovenska Jana Šimanicová s Barborou Tokošovou a Marek Ludha s Ľubošom Nemcom, ktorý triumfoval v treťom ročníku ankety za sebou.Rozhodcom roka sa deviatykrát v sérii stal Juraj Mokrý, medzi juniormi obhájili prvenstvo blokári Tereza Hrušecká zo Strabagu a Michal Zeman z TJ Spartak Myjava. Cenu fanúšika po roku opäť získal univerzál Filip Gavenda a premiérovo smečiarka Radosová.Do ideálnej ženskej zostavy roka sa na základe hlasovania dostali nahrávačka Barbora Koseková, smečiarky Nikola Radosová a Mária Žernovič, blokárky Tereza Hrušecká a Michaela Abrhámová, univerzálka Nikola Kvapilová a libero Michaela Španková. Mužský "dream team" utvorili nahrávač Juraj Zaťko, smečiari Marcel Lux a Tomáš Kriško, blokári Peter Ondrovič a Šimon Krajčovič, univerzál Peter Michalovič a libero Ľuboš Nemec.