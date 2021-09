Slovenskí futbalisti do 21 rokov prehrali v Severnom Írsku, o body ich pripravila penalta

Na čele sú Španieli

Zlý vstup počas druhého polčasu

8.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov nezabodovali vo svojom druhom vystúpení v C-skupine o postup na majstrovstvá Európy 2023 V severoírskom Lurgane prehrali s domácimi rovesníkmi 0:1 (0:0) a v tabuľke C-skupiny majú po dvoch zápasoch na konte 3 body za domáci triumf nad hráčmi Litvy 3:1. Na čele sú 6-bodoví Španieli, ktorí zvíťazili v Litve 2:0 (1:0).Slováci mohli v Severnom Ísku viackrát skórovať v úvodnej polhodinke, ale šance Mateja Trusu Miroslava Gona zneškodnil brankár domácich Liam Hughes. A keď už bol gólman Severných Írov v 16. min prekonaný, strelu Rolanda Galčíka zastavilo brvno domácej bránky. Jediný gól zápasu padol v 54. min z pokutového kopu, jeho autorom bol Ethan Galbraith."V prvom polčase sme boli nebezpeční vpredu a silní na lopte. Škoda nepremenených príležitostí, ale výkon v prvej polovici zápasu hodnotím pozitívne. Mali sme však zlý vstup do druhého polčasu a inkasovali sme z pokutového kopu. Potom sme súpera zatlačili do hlbokej defenzívy, ale nepodarilo sa nám prekonať jeho obranný val. Nezvládli sme to výsledkovo, hoci výkon bol dobrý. Sme smutní," zhodnotil tréner Jaroslav Kentoš na webe Slovenského futbalového zväzu "Vedeli sme, že to bude zápas s množstvom osobných súbojov. Inkasovali sme zo zbytočnej penalty. Snažili sme sa potom ešte so zápasom niečo urobiť, ale nepodarilo sa nám to. Pri mojom pokuse z priameho kopu som sa to snažil kopnúť čo najlepšie ponad múr. Tuším mi to jeden z hráčov tečoval hlavou a ešte to aj brankár vytiahol na brvno," komentoval útočník Roland Galčík na webe futbalsfz.sk.