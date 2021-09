Polášek a Peers hladko porazili favorizovaných Francúzov, na US Open si zahrajú o postup do finále

Majú istotu prémie

Poznajú už súperov

8.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Filip Polášek po štvrtý raz v kariére postúpil do semifinále štvorhry na grandslamovom turnaji a prvýkrát na US Open v New Yorku Utorkové štvrťfinále trvalo len 58 minút a Polášek spoločne s Austrálčanom Johnom Peersom ako nasadené osmičky zdolali favorizovaných Francúzov Pierra-Huguesa Herberta Nicolasa Mahuta 6:2, 6:3. Herbert a Mahut sú trojnásobní grandslamoví šampióni a v New Yorku boli nasadené trojky deblového turnaja.Polášek a Peers zahrali desať es, celkovo tridsať víťazných úderov a v zápase ani raz nečelili brejkbalu súperov. Sami využili tri z piatich brejkových príležitostí. Víťazi už majú istotu spoločnej prémie 164-tisíc amerických dolárov.Tridsaťšesťročný Polášek v úvode tohto roka ešte spoločne s Chorvátom Ivanom Dodigom ovládli Australian Open v Melbourne , lenže po olympijských hrách v Tokiu ohlásili pracovný rozchod po dvoch rokoch zväčša úspešnej spolupráce.Polášek vzápätí nadviazal spoluprácu s 33-ročným Austrálčanom Peersom, s ktorým nemali vydarenú prípravu na US Open. Na troch turnajoch amerického "hardového" okruhu vyhrali len jeden zápas a s bilanciou 1:3 prišli do Flushing Meadows. Tam sa im však zatiaľ mimoriadne darí.V štyroch zápasoch prepustili súperom jediný set, vzali im ho v osemfinále Holanďania Wesley Koolhof a Jean-Julien Rojer. Doterajším osobným maximom Poláška v deblovom turnaji na US Open bolo štvrťfinále z roku 2012, vtedy ešte po boku Rakúšana Juliana Knowleho.Súpermi Poláška a Peersa v boji o postup do finále budú šampióni US Open spred piatich rokov Angličan Jamie Murray a Brazílčan Bruno Soares. Tí si vo štvrťfinále poradili s tohtoročnými finalistami Wimbledonu a nasadenými dvojkami Španielom Marcelom Granollersom a Argentínčanom Horaciom Zeballosom 6:7 (5), 6:4, 6:4. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria nenasadení Američana Steve Johnson a Sam Querrey a americko-britské duo Rajeev Ram a Joe Salisbury (4.).V utorok boli v hre na US Open aj slovenské juniorky vo štvorhre. Zatiaľ čo Radka Zelníčková po boku Grékyne Michaely Lakiovej postúpila do 2. kola, Bianca Behúlová spolu s Ruskou Alinou Ščerbininovou neuspeli už v 1. kole. Prehrali s Američankami Clervie Ngounoueovou a Charlotte Owensbyovou 4:6, 4:6.