Slovenskí futbalisti majú za sebou prvý deň v Mainzi. Proti každému súperovi chceme hrať svoj štýl hry, hovorí Pekarík

12.6.2024 (SITA.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti sú od utorka v Mainzi, svojom prechodnom bydlisku počas majstrovstiev Európy v Nemecku.Už v prvý deň mali zverenci trénera Francesca Calzonu bohatý program. Popoludní absolvovali otvorený tréning a autogramiádu na štadióne Bruchweg pred očami stoviek zvedavých fanúšikov.Slovenských futbalových vyslancov v Nemecku oficiálne privítali minister vnútra Michael Ebling, starosta Mainzu Nino Haase, aj jeho zástupca Günter Beck. Prítomný bol aj prezident 1. FSV Mainz 05 Stefan Hofmann. Informoval o tom oficiálny web SFZ.Zdá sa, že slovenský tím po logistickej stránke nič nepodcenil. Bruchwegstadion, bývalý stánok bundesligového tímu 1. FSV Mainz 05, je od ich hotela vzdialený približne štvrťhodinku jazdy autobusom. A relatívne blízko majú aj dejiská svojich zápasov v E-skupine.Do Frankfurt arény to budú mať Slováci len niečo viac ako pol hodiny, Düsseldorf aréna je o čosi vzdialenejšia - približne dve a pol hodiny autobusom.Hotel Hyatt Regency sa nachádza v príjemnom prostredí promenády na ľavom brehu Rýna. Okrem vkusne zariadených izieb ponúka výborne vybavenú posilňovňu aj wellnesscentrum, mítingové miestnosti, reštauráciu a terasu s pekným výhľadom.Na prvom mediálnom termíne Slovákov v Nemecku bol k dispozícii aj stredopoliar László Bénes , ktorý hráva práve v Nemecku - v tíme účastníka II. bundesligy z Hamburgu. V jeho drese v uplynulej sezóne nastrieľal 13 gólov a na ďalších 11 prihral.„Je to pre mňa veľká motivácia, keďže v Nemecku hrávam na štadiónoch, kde sa budú odohrávať zápasy majstrovstiev Európy. Nemci milujú futbal, štadióny sú veľké, bude skvelá atmosféra a veľmi sa na to teším," skonštatoval László Bénes vo videu na webe futbalsfz.sk.Jeden z dvoch 37-ročných najskúsenejších hráčov Slovenska na ME 2024 Peter Pekarík , ktorý tiež dlhé roky pôsobí v Nemecku, v súvislosti s nadchádzajúcich futbalovým sviatkom uviedol: „Prešli sme dlhú cestu, tvrdou prácou a skvelou pôsobením nášho trénerského štábu sme získali hernú tvár. Proti každému súperovi chceme hrať svoj štýl hry a nič na tom nemeniť. To je základný kameň úspechu. Aj vzťahy v šatni sú pevnejšie, lebo sme už dlhší čas spolu. Ako jednoliaty tím sa chceme prezentovať aj na šampionáte."Partia okolo kapitána Milana Škriniara odštartuje svoju púť šampionátom v pondelokvo Frankfurte nad Mohanom proti najväčšiemu favoritovi E-skupiny - Belgicku. O štyri dni neskôr, v piatoknastúpia Slováci v Düsseldorfe proti Ukrajine. Skupinové boje uzavrú slovenskí futbalisti zápasom proti Rumunsku v stredu, a to opäť vo Frankfurte nad Mohanom.