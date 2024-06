ME 2024 v Ríme: Gajanová postúpila na majstrovstvách Európy do finále na 800 m

Slovenská atlétka Gabriela Gajanová postúpila do finále behu na 800 m na ME v Ríme. V utorňajšom prvom semifinále dosiahla čas 1:59,43, ktorý bol jej najlepší výkon sezóny. Finále je na programe v stredu 12. júna o 21.28 h.





Gajanová dosiahla v prvom semifinále piaty najrýchlejší čas a spoločne so štvrtou Poľkou Annou Wielgoszovou (1:59,07) museli čakať na výsledok druhého semifinálového behu. Z oboch sa do finále dostali tri najlepšie pretekárky bez ohľadu na ich čas. Napokon ich doplnili práve Wielgoszová s Gajanovou, keďže v druhej semifinálovej osmičke sa ani jedna zo šprintérok nedostala pod hranicu dvoch minút. "Veľmi sa teším z postupu do finále. Čakala som, že by som s mojím časom mohla postúpiť a napokon to vyšlo. V semifinálovom behu som sa necítila ideálne, ale išla som, čo to dalo. Keely (obhajkyňa titulu Hodgkinsonová) rýchlo rozbehla semifinále a zvíťazila spôsobom štart-cieľ," uviedla Gajanová pre RTVS.Druhé semifinále sledovala z kresla pre "čakateľky" a napokon dosiahla svoj druhý najlepší výkon po vlaňajšom osobáku (1:58,78). "Chcela som mať pri svojom mene "Q" ako istotu postupu už po šprinte a nenechávať to na náhodu. V kresle mi potom bolo o to teplejšie, že v druhom semifinále bežala Poľka Angelika Sarnová, s ktorou som trénovala. Napokon sme obe vo finále, takže sa teším aj z toho. Odľahlo mi, keď som videla, že medzičas druhého semifinále je pomalší než náš," priznala Gajanová.Bez ohľadu na jej výsledok v stredajšom finále je isté, že dosiahne prinajhoršom tretí najlepší výsledok Slovenky na osemstovke v histórii ME po treťom a štvrtom mieste Lucie Klocovej z rokov 2010, resp. 2012. "Teraz musím dobre zregenerovať, predsa len mám za sebou skoré vstávanie. Čaká ma dlhý deň, keďže bežím až večer. Musím dovtedy načerpať sily a byť pripravená," uviedla Gajanová. Tá je druhá Slovenka, ktorá sa na prebiehajúcom šampionáte prebojovala do finále. Prvou sa stala Viktória Forsterová, ktorá obsadila ôsme miesto v pretekoch na 100 m cez prekážky s časom 13,25 s.

ME v Ríme - výsledky:



Ženy



800 m:



I. semifinále: 1. Keely Hodgkinsonová (V. Brit.) 1:58,07 min., 2. Anais Bourgoinová (Fr.) 1:58,65, 3. Majtie Kolbergová (Nem.) 1:58,74, ... 5. Gabriela GAJANOVÁ (SR) 1:59,43



II. semifinále: 1. Lena Kandissounonová (Fr.) 2:00,11, 2. Angelika Sarnová (Poľ.) 2:00,37, 3. Lore Hoffmannová (Švajč.) 2:00,41