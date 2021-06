Slovenskí futbalisti nastúpia v generálke na ME bez Hamšíka, Rakúšanov chcú však zdolať

Gro tvoria hráči bundesligy

Každý zápas chcú vyhrať

6.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí futbalisti nastúpia na nedeľňajší prípravný zápas proti Rakúšanom vo Viedni (17.30 h SELČ) bez svojho kapitána Mareka Hamšíka Zdravotný stav stredopoliara švédskeho IFK Göteborg ešte nie je stopercentný a tréner Štefan Tarkovič necelý týždeň pred začiatkom majstrovstiev Európy nechce riskovať jeho zhoršenie."Trénoval už aj s družstvom, ale po dohode medzi ním, lekárskym štábom a nami sme sa rozhodli neriskovať jeho štart v zápase," povedal Tarkovič o Hamšíkovi, cituje ho oficiálny web Slovenského futbalového zväzu Pre Slovákov aj Rakúšanov bude súboj na Štadióne Ernsta Happela vo Viedni generálkou na ME. "Som rád, že hráme s účastníkom Eura, Rakúsko je rebríčku FIFA medzi kvalitou, patrí mu 23. priečka. Gro jeho kádra tvoria hráči z nemeckej bundesligy, je to tím veľmi vyvážený, s výraznými osobnosťami na čele s Alabom. Zvážme, že v špecifickom roku hráme zväčša len kvalifikačné a súťažné zápasy. Takýchto s prívlastkom prípravný je málo, vlastne len dva. Ak kolega aj pozmení zostavu, určite nezmení herný štýl, o kvalite súperových hráčov som už hovoril. Som presvedčený, že obe mužstvá urobia maximum v príprave na finálový turnaj ME," uviedol na adresu súpera Tarkovič.Na otázku, či pôjde o výsledok alebo len o odskúšanie si herných situácií pred ME, dodal: "Bude to iný zápas ako proti Bulharsku, vtedy sme boli pred definitívou nominácie na šampionát. Vždy nám však záleží na výsledku medzištátneho zápasu. Každý chceme vyhrať. To zohľadníme aj pri nominácii.“Na rozdiel od zápasu proti Bulharsku (1:1) by mal v nedeľu podvečer byť už pripravený aj Juraj Kucka . "Môj zdravotný stav sa zlepšil, môžem nastúpiť. Nálada v tíme je od začiatku zrazu výborná. Som presvedčený, že sa prenesie aj do zápasu. Nie je dobré uvažovať pri generálke, že čo by sa mohlo stať, keby... Ideme do stretnutia rovnako ako do každého medzištátneho duelu. Rakúšania majú kvalitný tím, o tom niet pochýb. Preveria nás pred Eurom," uviedol Kucka na webe futbalsfz.sk