Federer pred osemfinále zvažuje odstúpenie, bojí sa o svoje koleno

Švajčiarsky tenista sa poriadne natrápil, ale napokon po tri a polhodinovej bitke postúpil cez Nemca Dominika Koepfera do osemfinále dvojhry na grandslamovom Roland Garros. Jeho účasť medzi najlepšou šestnástkou je však otázna. Turnajová osmička sa obáva preťaženia problematického kolena. V pondelkovom zápase na neho čaká deviaty nasadený Matteo Berrettini z Talianska.



Tridsaťdeväťročný Federer vlani absolvoval dve operácia a od Australian Open 2020 sa predstavil iba na troch turnajoch vrátane tohtoročného Roland Garros. "Neviem, či budem hrať v osemfinále. Musím sa rozhodnúť, či to nebude príliš riskantné a príliš nezaťažím koleno. Musím sa opýtať sám seba, či by nebolo lepšie oddýchnuť si," citovala agentúra AFP 20-násobného grandslamového víťaza, ktorý sa netají, že prioritou je pre neho účasť na Wimbledone.