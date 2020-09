Slovenskí futbalisti nechali v Izraeli srdce a bili sa o výsledok, ale kondične neboli na tom dobre

Skupina je podľa Hapala stále otvorená

8.9.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskej futbalovej reprezentácii nevyšla odplata za nevydarený domáci duel s Českom (1:3) Lige národov . V Izraeli v pondelok iba remizovali 1:1, hoci od víťazstva boli zverenci trénera Pavla Hapala len niekoľko desiatok sekúnd.Domáci udreli v 92. min po spolupráci dvoch striedajúcich hráčov Cohena a Elmkiesa a to nemuselo byť všetko. O dve minúty neskôr brankár Rodák len s námahou vyrazil na roh tvrdú strelu Zahaviho."Som sklamaný, ale boli sme pod tlakom a nebolo to jednoduché. Bili sme sa o výsledok, v závere sme napokon mohli aj prehrať. Napriek tomu si myslím, že skupina je stále otvorená, čaká ešte dosť zápasov. A v Izraeli to nebude mať nikto ľahké," uviedol Hapal na oficiálnom webe SFZ.Slováci v Netanyi nastúpili so siedmimi zmenami oproti bratislavskému duelu s Čechmi. Niektoré rošády boli vynútené vopred istou absenciou hráčov, v ďalších prípadoch tréner Hapal skúšal nových adeptov na reprezentačný dres.Keď sa v 14. min kolmá kombinácia po línii Kucka Ďuriš skončila gólom v bránke súpera, zdalo sa, že Slováci sa v novom zložení sympaticky zohrávajú a v ďalšom priebehu budú diktovať tempo hry.Nebola to pravda. Domáci prevzali taktovku a nebyť Rodáka v bránke, zrejme by v tomto zápase zvíťazili. Celkový počet striel 20-6 (na bránku 6-3) či rohových kopov 7-2 sú zjavným indikátorom diania na trávniku. V držaní lopty Izraelčania dominovali 61% - 39%."Výbornú robotu pri našom góle odviedol Koscelník, ktorý prečítal situáciu, nešiel prvoplánovo dozadu a zachytil na útočnej polovici krížnu prihrávku. Konečne sme mali možnosť vidieť dve kolmé prihrávky po sebe. Kucka našiel Bera, a ten loptu priťukol Ďurišovi. Ak sa pozriem na celý prvý polčas, tak to boli zrejme jediné dve prihrávkypo sebe, ktoré išli dopredu. Inak sme boli veľmi pasívni," skonštatoval televízny analytik Martin Mikulič pre denník Šport."Bol to zložitý zápas. Súper bol silnejší na lopte a futbalovejší. Nechali sme tam srdce, musíme brať aj bod. Fakt je, že kondične a fyzicky sme neboli na tom dobre. To sa, verím, zlepší na najbližšom zraze, keď už budeme mať za sebou viac zápasov v ligových súťažiach," vravel pre RTVS útočník Matúš Bero, ktorý prihral na gól a videl aj žltú kartu."Chýbalo nám v závere šťastie. Najmä v druhom polčase sme však hrali z hlbokého defenzívneho bloku a dochádzali nám sily. Bojovali sme však do poslednej minúty. Verím, že o mesiac budú hráči pripravení lepšie po fyzickej stránke a aj náš herný prejav bude lepší," komentoval Hapal na tlačovej konferencii po zápase.Na otázku, ako sa mu pozdávali výkony nováčikov - brankára Rodáka a Koscelníka na pravej strane obrany, Hapal odpovedal: "Určite nesklamali, zdatne sa pobili v zápase. Som s nimi spokojný."Slováci sa s jedným získaným bodom z dvoch zápasov usadili na dne 2. skupiny II. divízie Ligy národov. Na čele sú Škóti, ktorí po domácej remíze s Izraelčanmi (1:1) zvíťazili v Česku 2:1. Česi na druhom mieste majú 3 body a Izraelčania na treťom sú dvojbodoví. Najbližšie sa v 2. skupine hrajú zápasy 11. a 14. októbra. Slováci sa najprv predstavia v Škótsku a potom doma proti Izraelu. Ešte predtým však čaká na Hapala a spol. dôležité semifinále baráže o postup na ME 2021 proti Írsku. Hrať sa bude 8. októbra na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.