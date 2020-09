Tampa Bay v prvom konferenčnom finále deklasovala „ostrovanov“, padlo 10 gólov (video)

Černák s jednou mínuskou

Kučerov je už lepší ako St. Louis





8.9.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Tampy Bay Lightning predviedli gólový uragán proti hráčom New York Islanders v prvom zápase finále play-off Východnej konferencie NHL . Zvíťazili 8:2 a ich útočné esá Brayden Point Nikita Kučerov si pripísali po 5 bodov.Point k dvom gólom pridal tri asistencie a Kučerov ku gólu dokonca štyri presné prihrávky. Brankár "ostrovanov" Thomas Greiss to zabalil už v 11. min prvej tretiny, po treťom inkasovanom góle z deviatich striel ho nahradil Semion Varlamov.V drese Tampy Bay bodovali až piati obrancovia, ale Erik Černák medzi nimi nebol. Slovenský mladík odohral 14:39 min a okrem dvoch bodyčekov a jednej zablokovanej strele mal na konci zápasu aj mínusový bod. Na konci prvej tretiny po obetovanom zákroku a bloku strely Ryana Pulocka šiel predčasne dolu z ľadu, ale v druhej tretine pokračoval v hre.Útočník Tampy Bay Yanni Gourde pridal dva góly, ale z pohľadu štatistík je zaujímavý najmä český útočník Ondřej Palát, ktorý skóroval v piatom zápase po sebe a na konte má šesť gólov. V play-off ide o najdlhšiu takúto sériu hráča Lightning v klubovej histórii.Rus Kučerov je zasa so 16 asistenciami v 14 zápasoch lepší ako doterajšia historická jednotka Tampy Bay v play-off Martin St. Louis. V roku 2004 nazbieral 15 asistencií."Vyvíja sa to správnym smerom, toto je pravá tvár nášho mužstva. Hráme dobre a máme svoju kvalitu. Naša hra má štruktúru aj potrebnú zodpovednosť v narábaní s pukom," uviedol Point na webe NHL."Tento zápas musíme čo najskôr spláchnuť. Predtým v predĺžení sme mali ťažké zápasy a dnes sa nič nevyvíjalo podľa našich predstáv," priznal tréner NY Islanders Barry Trotz . "Veľmi dobre vieme, ako oni hrajú. Keď majú šance, využijú ich. A my sme dnes robili chyby," podotkol útočník NY Islanders Jordan Eberle Šancu na revanš budú mať "ostrovania" v stredu 9. septembra. Ešte predtým v utorok príde na rad druhé finále Západnej konferencie medzi Dallasom