Slovenskí futbalisti odohrajú derby s Čechmi bez divákov, UEFA zaviedla obmedzenia

28.7.2020 (Webnoviny.sk) - Septembrový zápas medzi reprezentáciami Slovenska a Česka v Lige národov sa uskutoční bez divákov. Taký je verdikt Európskej futbalovej únie (UEFA) , ktorá podľa Slovenského futbalového zväzu (SFZ) nariadila konanie všetkých reprezentačných akcií pred prázdnymi tribúnami až do odvolania."Aby sa súťaže UEFA mohli hrať v bezpečnom prostredí pre zainteresovaných, teda vrátane hráčov, personálu a všetkých ostatných profesií, zapojených do organizácie zápasov, UEFA vypracovala protokol o spoľahlivých postupoch pri cestovaní a prevádzkovaní štadiónov, v ktorom sú uvedené lekárske a prevádzkové zásady a smernice pre zápasy, riadené UEFA," uvádza sa na webe SFZ.Na mieste konania zápasu sa bude klásť dôraz na bezpečnú vzdialenosť, hygienu, dezinfekciu priestorov a povinnosť nosiť rúška pre všetkých zúčastnených. "Na každom štadióne musí byť podrobný zoznam pracovníkov aj ich zaradenie a takzvané zónovanie, lebo iba obmedzený počet ľudí bude mať povolenie na vstup do určitých priestorov a v určitý čas. Prechody zo zón musia byť kontrolované," pripomína SFZ.Duel SR- ČR v Lige národov je naplánovaný na 4. septembra 2020, hrať sa bude na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave na Tehelnom poli. "UEFA monitoruje a vyhodnocuje situáciu a bude včas informovať o čiastočnom alebo úplnom zrušení obmedzení podľa vývoja situácie s COVID-19 v Európe v nasledujúcich mesiacoch," dodáva SFZ.