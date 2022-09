Slovenskí futbalisti padli do piateho koša medzi Gibraltár a Maltu

27.9.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská futbalová reprezentácia bude počas budúcotýždňového žrebu kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2024 v Nemecku figurovať až v piatom výkonnostnom koši.Nasadenie do košov sa odvíja od umiestnenia jednotlivých mužstiev v aktuálnej edícii Ligy národov 2022/2023 . V nej Slováci zaznamenali neuspokojivé výsledky i výkony, keď v 3. skupine C-divízie obsadili so siedmimi bodmi až 3. miesto za Kazachstanom (13) a Azerbajdžanom (10). Poslední skončili Bielorusi (3).Reprezentačné tímy budú pred žrebom ME 2024 rozdelené do košov podľa celkového poradia v LN 2022/2023. V prvom až piatom koši bude figurovať po desať mužstiev, v šiestom budú tri národné výbery.Pondelňajšie víťazstvo Bulharska v Severnom Macedónsku (1:0) vo 4. skupine „céčka“ spôsobilo, že Slováci v aktuálnej edícii neskončia vyššie ako na 43. pozícii a v „zredukovanom“ poradí budú najvyššie na 41. priečke, keďže Nemecko má ako organizátor ME vopred istú účasť a pôvodný účastník B-divízie Rusko pre pokračujúcu vojenskú agresiu na Ukrajine nebude súčasťou žrebu. Ten sa uskutoční v nedeľu 9. októbra vo Frankfurte nad Mohanom.Okrem Slovenska budú v 5. koši i Bielorusko, Estónsko, Gibraltár, Lotyšsko, Litva, Malta a Moldavsko. V závislosti od utorňajších duelov LN túto spoločnosť doplnia dva tímy z kvarteta Cyprus, Kosovo, Severné Macedónsko a Severné Írsko.