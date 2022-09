Inter Miláno mal pozastaviť rokovania so Škriniarom a hrozí, že im v januári odíde

Inter nezinkasuje toľko ako chcel

PSG ho môže získať za menej peňazí

27.9.2022 (Webnoviny.sk) - Taliansky futbalový vicešampión Inter Miláno údajne pozastavil rokovania o novej zmluve so slovenským obrancom Milanom Škriniarom Ako referuje web denníka Gazzetta dello Sport, dvadsaťsedemročný rodák zo Žiaru nad Hronom sa nemôže s predstaviteľmi "nerazzurri" dohodnúť na predĺžení spolupráce, čo by mohlo vyvrcholiť januárovým odchodom hráča do iného klubu.Podľa uvedeného zdroja kapitán slovenskej reprezentácie žiada viac peňazí, ako sú Milánčania ochotní uvoľniť. Funkcionári zo San Sira si zároveň uvedomujú, že žiadaného zadáka, ktorý má s Interom kontrakt do konca aktuálnej sezóny 2022/2023, nemôžu pustiť zadarmo.Gazzetta dello Sport však upozorňuje, že v prípade Škriniarovho januárového odchodu Inter s najväčšou pravdepodobnosťou nezinkasuje toľko, koľko mohol získať, ak by hráča pustil v lete. Francúzsky tím Paríž Saint-Germain vtedy núkal 55 miliónov eur, no Inter ponuku odmietol, pretože si chcel Škriniara udržať a predĺžiť s ním zmluvu.Škriniar údajne nemieni predĺžiť zmluvu s Interom, hoci sa mu v Miláne darí, a skôr vraj preferuje možnosť zahrať si v jednom mužstve s Kylianom Mbappém či Lionelom Messim . V takomto prípade by Parížania mohli na konci sezóny Slováka získať zadarmo.Údajne však ponúkli Interu východisko s tým, že obrancu kúpia už v januári, no za výrazne menej, ako ponúkali v lete. Podľa spomenutého denníka sú ochotní v zime zaplatiť okolo 30 miliónov eur.