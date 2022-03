Slovenskí futbalisti si bez viacerých opôr poradili s Fínskom, premiérovo sa presadil Jirka

MURCIA

Fínsko - Slovensko 0:2 (0:1)

Góly: 38. Duda, 72. Jirka

ŽK: 29. Holúbek, 57. Bero, 74. Herc (všetci SR), rozhodoval: Eskas (Nór.)

Zostava SR: Holec (46. Plach) - Sekulič, Škriniar, Hancko (46. Šatka), Holúbek (67. De Marco) - Lobotka - Jirka, Duda (85. Strelec), Bero (67. Herc), Haraslín - Almási (46. Boženík)





29.3.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti po piatkovom neúspechu v úvodnom tohtoročnom súboji v Osle s domácimi Nórmi 0:2 zvíťazili v utorkovom rovnako prípravnom súboji nad Fínmi 2:0 (1:0).Zverenci trénera Štefana Tarkoviča na neutrálnej pôde v španielskej Murcii mali viac z hry a do streleckej listiny sa zapísali v prvom polčase Ondrej Duda a po zmene strán premiérovo v národnom tíme aj Erik Jirka . Slovákom v marcovom asociačnom termíne chýbalo viacero opôr reprezentácie na čele s Marekom Hamšíkom Najbližšie Slováci absolvujú v júni hneď štyri súboje novej edície Ligy národov, v 3. skupine C-divízie si postupne zmerajú sily s výbermi Bieloruska (3.6. doma), Kazachstanu (6.6. doma), Azerbajdžanu (10.6. vonku) a opäť Kazachstanu (13.6. vonku). Aktuálne je otázne účinkovanie Bielorusov, v tomto smere teda ešte môže prísť k zmene.Utorkový zápas v Murcii bol v prvom polčase vyrovnaný. V 26. minúte nepochodil na fínskej strane Robin Lod, no pred prestávkou v 38. minúte si Ondrej Duda prebral loptu od Matúša Bera, posunul sa na os ihriska a strelou do horného rohu prekonal bratislavského rodáka vo fínskej bránke Lukáša Hradeckého. Po zmene strán boli aktívnejší slovenskí futbalista a odmenou im bol presný zásah Erika Jirku v 72. minúte, keď rovnako ako Bero trafil presne spoza šestnástky ho horného rohu fínskej bránky. V 88. minúte ešte pálil striedajúci Dávid Strelec z priameho kopu tesne nad bránku súpera.