Slovenskí futbalisti budú mať šancu na reparát proti Fínom, Tarkovič burcuje svojich zverencov na lepší výkon

Útočníci dostávali málo lôpt

Fíni sú nebezpeční súperi

Hráči musia byť nachystaní

29.3.2022 (Webnoviny.sk) - Po nepresvedčivom výkone proti Nórom čakajú na slovenských futbalových reprezentantov v príprave Fíni. A tréner Štefan Tarkovič burcuje, že po piatkovej prehre v Osle 0:2 musia podať jeho zverenci v utorok večer od 18.00 h. v španielskej Murcii lepší a najmä organizovanejší výkon.K dispozícii bude mať všetkých nominovaných hráčov s výnimkou Tomáša Suslova , ktorého nepustí na trávnik zranený stehenný sval."Chcel by som dať priestor všetkým hráčom, ktorých som nominoval. Chceme mať čo najviac informácií, ktoré môžeme vyhodnotiť s využitím v Lige národov a následnej kvalifikácii majstrovstiev Európy. Je pre nás dôležité, aby sme na jednotlivých pozíciách dokázali vytvoriť konkurenciu, preto som rád, že máme možnosť vidieť nových hráčov," vysvetlil Tarkovič na webe Slovenského futbalového zväzu. Proti Nórom Slovákom nefungovala organizácia hry a najmä prechodová fáza do útoku. Stred poľa si nerozumel, útočníci dostávali málo lôpt a obrana len s ťažkosťami čelila nórskemu vysokému pressingu."Nehrali sme to, čo sme chceli. Teraz máme druhý zápas v slede, máme možnosť ukázať, že futbal hrať vieme," skonštatoval hlavný tréner A-tímu SR.Fínsko je rovnako nebezpečný súper, hoci až zo šiestej desiatky rebríčka FIFA. Aktuálne sú Fíni na 57. mieste a podľa Tarkoviča hrajú iným štýlom ako Nóri (45.)."Je tam veľmi veľa rozdielnych znakov, vyznávajú iný spôsob hry, inú obranu. Na tréningoch sme sa porozprávali, ako budeme riešiť tieto situácie. Pre mňa je podstatné, aby sme sa dokázali nastaviť aj mentálne, lebo času na prípravu je veľmi málo. Očakávam lepší výkon aj výsledok ako proti Nórom,“ zhrnul Tarkovič.Ofenzívny hráč stredu poľa Ondrej Duda naznačil, že po nevydarenom zápase s Nórmi si hráči urobili vlastnú analýzu neúspechu."Povedali sme si, prečo to v Osle nebolo dobré. Nórom sme sa nevyrovnali v agresivite a behavosti, neboli sme dostatočne organizovaní aj preto, že sme navzájom nekomunikovali. Nehrali sme to, čo sme chceli. Na medzinárodnej úrovni chcú všetci podať čo najlepší výkon. To, že je to druhý zápas za päť dní, nevidím ako problém, dnes je futbal rýchly aj v termínoch. V klube tiež hráme každý tretí-štvrtý deň. Musíme byť nachystaní," skonštatoval Duda na webe futbalsfz.sk.