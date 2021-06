Slovenskí futbalisti sú po úspešnom vstupe do ME v dobrej nálade, už sa však chystajú na Švédov

Nálada v slovenskom tíme je skvelá

Haraslín prezradil recept na úspech

16.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská futbalová reprezentácia má za sebou úvodné vystúpenie na majstrovstvách Európy, po pondelkovom triumfe nad Poliakmi sa však už musí sústrediť na piatkový zápas proti Švédom.Zverenci trénera Štefana Tarkoviča ho odohrajú tiež v ruskom Petrohrade. Účinkovanie v základnej E-skupine šampionátu ukončia v stredu 23.6. duelom proti Španielom, hostiť ho bude španielska Sevilla."Zdolali sme silného súpera, chutí to stále fantasticky. Musíme však myslieť ešte na tie ďalšie dva v skupine. Pred Švédskom je skvelá nálada v tíme, počnúc stredou však už prepíname do módu prípravy na piatok," poznamenal na oficiálnom webe Slovenského futbalového zväzu (SFZ) skúsený obranca Peter Pekarík Ten nechýbal v slovenskom mužstve ani na MS 2010 v JAR či na ME 2016 vo Francúzsku. Až na tretí pokus sa dočkal víťazného vstupu do vrcholného turnaja."Aj v týchto stretnutiach sme chceli uspieť, ale nevyšlo to. Cítil som teraz zas obrovské odhodlanie, nadšenie, v mužstve obrovskú energiu," pokračoval. A čo hovorí na najbližšieho súpera?"Možno aj ťažší ako Poľsko. Húževnatý tím, uhral remízu so Španielskom, hoci Švédi mali výrazne menej loptu v držaní, dve veľké šance z protiútokov si vypracovali. Pripravíme sa, tréner Tarkovič nachystá taktiku do najmenšieho detailu, v tom je veľmi silný, vie reagovať na situácie."Vydarený úvod ME potešil aj stredopoliara Lukáša Haraslína "Vstup do turnaja je dôležitý, musíme však hrať ďalej. Hrali sme v ňom aj jeden za druhého, bolo to vidno. Ide to rýchlo, pred dvoma dňami prvý zápas a o dva druhý. Sú pevní v obrane, nebezpeční v protiútokoch, určite si na nich niečo pripravíme," poznamenal v stredu 25-ročný bratislavský rodák a pridal aj možný recept na úspech: "Byť tím, zas jeden za druhého a všetci spolu."Lekár slovenského tímu Ján Baťalík prezradil, že po pondelkovom súboji mali menšie problémy Róbert Mak a Peter Pekarík. Doplnil tiež, že u Ivana Schranza prichádza k postupnému zvyšovaniu záťaže.Duel Švédsko - Slovensko na ME je na programe