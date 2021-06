Coca-Cola zaznamenala citeľný prepad akcií, môže za to Christiano Ronaldo (video)

Futbalista dal prednosť vode

Bez Coca-coly by nemohli byť turnaje

Pogba zas odložil fľašu s pivom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.6.2021 (Webnoviny.sk) - Po utorkovom budapeštianskom súboji medzi výbermi Maďarska a Portugalska (0:3) na ME najviac rezonoval dvojgólový zápis Cristiana Ronalda a jeho osamostatnenie sa na čele historického rebríčka kanonierov kontinentálneho šampionátu, portugalský futbalista mimoriadne zaujal aj inak.Jeho konanie na pozápasovej tlačovej konferencii totiž spôsobilo citeľný prepad akcií amerického giganta v segmente sýtených nápojov Coca-Cola o 1,6 percenta, teda spolu 4 miliardy USD (v prepočte približne 3,34 miliardy eur). Informáciu priniesol zámorský web ESPN.com.Tridsaťšesťročná futbalová megahviezda, ktorá je akýmsi advokátom zdravého stravovania, ešte pred začiatkom tlačovky najprv znepokojene pokukovala po dvoch plastových fľašiach s kolovým nápojom, neskôr ich odsunula nabok a vyžiadala si fľašu s vodou.Táto napohľad nevinná akcia Cristiana Ronalda veľmi rýchlo obletela svet prostredníctvom videí na sociálnych sieťach a spôsobila spomenutý prepad na akciových trhoch.Coca-Cola je partnerom ME 2020, ktoré sa v konajú v jedenástich krajinách naprieč kontinentom. S Európskou futbalovou úniou (UEFA) tento koncern spolupracuje už viac ako tri dekády.UEFA na incident zareagovala vyhlásením: "Hráči majú pri príchode na tlačovú konferenciu na výber vodu, Coca-Colu a Coca-Colu Zero."Únia tiež doplnila: "Bez podpory partnerov ako Coca-Cola by sme nemohli organizovať úspešné turnaja pre hráčov a fanúšikov, tiež by sme nemohli investovať toľko prostriedkov do futbalu na všetkých úrovniach."Niečo podobné sa udialo aj po večernom súboji v Mníchove, kde domáci Nemci podľahli Francúzom 0:1. Pred novinárov predstúpil stredopoliar francúzskeho výberu Paul Pogba , na stole pred ním bolo pivo ďalšieho z partnerov. Francúz, ktorý je praktizujúci moslim a alkohol úplne odmieta, fľašu odložil.