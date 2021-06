Slovenskí futbalisti to po výhre nad Poľskom v šatni „rozbalili“, nechýbal tradičný pokrik a spievali sa ľudovky (video)

Slováci na čele E-skupiny

Hráčom zápasu Škriniar

Hamšík tlmí eufóriu

Andersson sa nehanbí za získaný bod

15.6.2021 (Webnoviny.sk) - Na majstrovstvách sveta v JAR v roku 2010 Slováci na úvod remizovali s hráčmi Nového Zélandu 1:1, o šesť rokov neskôr na majstrovstvách Európy vo Francúzsku začali prehrou s Walesanmi 1:2. Do tretice to však už na vrcholnom podujatí v prvom súboji vyšlo za tri body.Slovenskí futbalisti v pondelok v Petrohrade na úvod ME nečakane zdolali Poliakov 2:1 a posilnili si šance na postup do osemfinále.Zatiaľ čo stávkové kancelárie aj niektorí experti pred šampionátom Slovákov odsúvali do úzadia medzi tímy, ktoré nepostúpia zo svojej skupiny, pohľad na tabuľku zatiaľ presviedča o opaku. Keďže Španieli iba remizovali so Švédmi 0:0 , Slováci aktuálne sú na čele E-skupiny Euro 2020."Odohrali sme silný prvý polčas, perfektne sme zvládali situácie, na ktoré sme sa chystali. Pokryli sme Lewandowského a dali sme gól. Poliaci mali vstupy po prestávke silné, upozorňovali sme na to. Ukázali vysokú kvalitu, presadili sa aj proti nám. Som rád, že sme zápas znova uchopili, strelil gól po štandardke a napokon zvíťazili. Záver bol náročný, zvládli sme ho takticky aj vďaka obrovskému úsiliu hráčov na ihrisku. Víťazstvo nám vlialo ďalšiu energiu, ale neznamená automaticky, že už sme postúpili," cituje trénera Štefana Tarkoviča oficiálny web SFZ.Poliaci Slovákov prestrieľali v pokusoch na bránku (3-2) aj mimo nej (10-5), mali 56-percentné držanie lopty, ale boli málo nebezpeční. A s dvomi-tromi väčšími šancami si poradil brankár Martin Dúbravka Lídrom defenzívy však bol podľa predpokladov Milan Škriniar . Stopér Interu Miláno bol istý na zemi aj vo vzduchu a výrazne pomohol vymazať najväčšiu poľskú útočnú zbraň - kanoniera Bayernu Mníchov Škriniar napokon pridal aj bonus - strelil víťazný gól Slovenska a logicky sa stal hráčom zápasu. "Nástup do druhého polčasu nám nevyšiel, dostali sme rýchly gól, ale dobre, že sme potom pokračovali v našej hre. Našťastie sme dali druhý gól my. Určite nám pomohlo aj vylúčenie, ale bojovali sme celé mužstvo a to bolo kľúčové.“Víťazný gól? "Podarilo sa mi spracovať si loptu, sám neviem ako, potom som to pekne trafil, veľmi ma to teší," skonštatoval Milan Škriniar.Podľa trénera Tarkoviča celé mužstvo pristúpilo k petrohradskej ouvertúre na šampionáte zodpovedne a koncentrovane. Rovnaké nastavenie bude vyžadovať aj v najbližšom zápase na rovnakom mieste - v Gazprom Arene v piatok od 15.00 h SELČ proti Švédom."Víťazstvo znamená veľa nielen pre mňa, ale aj celé mužstvo a všetkých, ktorí ho pripravovali. Sme radi, že naša spolupráca funguje, že hráči sú ochotní sa za Slovensko pobiť a robíme pre to všetko," dodal Tarkovič."Je to úžasný vstup do majstrovstiev Európy. Víťazstvo z prvého zápasu nás určite správne nakopne, ale nesmieme mať veľké oči. Proti Švédom to musí byť zodpovedné z našej strany, pokorne musíme zostať pri zemi," tlmí eufóriu kapitán Marek Hamšík V druhom pondelkovom zápase E-skupiny Švédi v Seville proti Španielom za vyše 90 minút nevystrelili na bránku súpera, mali iba 25-percentné držanie lopty, ale odnášajú si bod, lebo nedostali gól."Nehrali sme tak, ako sme chceli, zápas bol veľmi vyčerpávajúci najmä po psychickej stránke. Nalietali sme sa za loptou, a poriadne sme ju ani nemali na kopačkách. A keď sme ju už získali, nič konštruktívne sme nevymysleli. Najdôležitejší je však zisk bodu a ten máme," skonštatoval švédsky stredopoliar Albin Ekdal na webe UEFA."Nehanbím sa za tento bod. Ak chceme bodovať proti mužstvu, aké majú Španieli, musíme hrať takto. Herný plán sme naplnili do bodky," dodal tréner Švédska Janne Andersson.