Lacko vyhral trojsetovú bitku proti Pellovi, na turnaji ATP v Halle postúpil do druhého kola

15.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Lukáš Lacko postúpil na turnaji ATP v nemeckom Halle do 2. kola dvojhry mužov. Úspešný kvalifikant v utorkovom súboji na miestnej tráve zdolal Guida Pellu z Argentíny za 143 minút 6:7 (5), 7:5, 6:1. V boji o postup do štvrťfinále na Lacka čaká duel proti Juhoafričanovi Lloydovi Georgovi Harrisovi.Lukáš Lacko v prvom sete raz brejkol súpera, raz však prišiel o vlastný servis a v tajbrejku ťahal za kratší koniec. V druhom sete si obaja súperi strážili podanie, no v dvanástej hre Lacko brejkol súpera a vynútil si tretí set.Ten sa už niesol v réžii slovenského tenistu, ktorý si servis udržal a juhoamerickému súperovi ho dvakrát vzal. Na postup využil hneď prvý mečbal, pro vlastnom podaní sa prezentoval čistou hrou.Lukášovi Lackovi patrí v rebríčku ATP 214. miesto a v utorok zdolal 62. hráča sveta, v najnižšom súboji vyzve 51. tenistu hodnotenia ATP.