 24hod.sk    Šport

01. júna 2026

Slovenskí futbalisti vyhrali v pondelkovom prípravnom zápase v Dunajskej Strede nad Maltou 2:1


Víťazný gól strelil striedajúci debutant Roland Galčík.



vladimir weiss st. trener slovenskej futbalovej reprezentacie 676x451 1.6.2026 (SITA.sk) - Slovenskí futbalisti vyhrali v pondelkovom prípravnom zápase nad Maltou 2:1. Stretnutie bolo premiérové pod staronovým trénerom Vladimírom Weissom a jeho tím v pozícii favorita vyhral nad ostrovným súperom deviatykrát v jedenástom dueli. Víťazný gól strelil striedajúci debutant Roland Galčík.

Prvý gól „sokolov“, ktorí hrali premiérovo v Dunajskej Strede, vsietil v 9. minúte Lukáš Haraslín a ešte pred prestávkou naň odpovedal Joseph Mbong. Tréner Weiss vystriedal všetkých hráčov okrem brankára Dominika Takáča a obrancu Adama Oberta, v základnej zostave boli traja nováčikovia, medzi striedajúcimi ďalší piati vrátane Galčíka. Ten skóroval v nadstavení z poslednej akcie duelu.

Do zápasu vstúpili podľa očakávania aktívnejšie domáci a už v tretej minúte poslal obaľovačku na bránku Haraslín, no nemieril presne. Brankára Bonella preveril ako prvý Suslov a medzitým už sa dostali do domácej šestnástky aj Malťania. V deviatej minúte poslal kapitán Duda dlhý pas na Haraslína, ktorý pri individuálnej akcii nezaváhal. Väčšiu istotu mohol domácim priniesť Strelec, no z bezprostrendej blízkosti po centri Oberta vytiahol elitný zákrok Bonello. Vtedy domáci tlak začal slabnúť a Takáč v 37. minúte inkasoval od Mbonga po centri Muscata. Krátko na to striedal pre zranenie Strelec, ktorého nahradil Boženík.

V polčase pristúpili tréneri k dokopy šiestim zmenám, z toho dve boli na slovenskej strane. Tá bola aj aktívnejšia, no výrazne ohrozenie bránky neprišlo po prestávke a ani krátko pred hodinou hry, keď hrali „sokoli“ vysoko. O zhruba desať minút neskôr pohrozili dvakrát zo situácii po rohových kopoch, medzi ktorými pristúpil Weiss k trom striedaniam s dvoma debutantami Gajdošom a Galčíkom. Z následného tlaku bol v najväčšej príležitosti Boženík, ktorého pokus zneškodnil Bonello. V 80. minúte spravil domáci kormidelník ďalšie, ofenzívne ladené striedanie. Namiesto stopéra Valjenta poslal do hry krídelníka Faška. Nasadenie nováčikov sa oplatilo a po dlhšom tlaku sa hrdinom duelu stal Galčík, ktorý umiestnil loptu k vzdialenejšej žrdi zvnútra šestnástky.

Hlasy po zápase /zdroj: TASR/:

Vladimír Weiss st., tréner SR: „Som samozrejme rád, že sme vyhrali. Bolo to utrápené a mali sme veľa šancí, ktoré sme mali premeniť. Mali sme viacej prihrávok a bola tam nervozita - aj ja som bol viac nervózny ako obvykle. Čakal som, že to bude náročné a bol by problém, keby nevyhráme. Všetci sa snažili a bojovali, boli tam emócie a z tohto pohľadu som spokojný. V piatok v Košiciach máme ešte ťažší zápas, kde bude výborná atmosféra a 'Pekyho' rozlúčka.“

Emilio De Leo, tréner Malty: „Sme sklamaní, keďže sme prehrali gólom z poslednej minúty, určite sú veci, ktoré môžeme zlepšiť. Som spokojný s tým, že mladí chlapci, ktorých som nasadil, ukázali odvahu a silu proti silnému súperovi. Myslím si, že Slováci predviedli dobrý výkon a páčila sa mi kontinuita - súčasný tréner nadviazal na to, čo hráčom vštepoval predošlý kouč. Aj pod novým trénerom budú Slováci podľa mňa pokračovať v dobrých výkonoch a výsledkoch, ktoré si zaslúžia.“

Roland Galčík, strelec víťazného gólu SR: „Veľký moment pre mňa, som veľmi šťastný, že mi to tam padlo, ešte takto na konci zápasu. Videl som, že 'Kapo' dostal loptu, išiel som mu do tandemu a vzal som to na seba. Mám super pocit, je česť ísť reprezentovať. Znamená pre mňa veľmi veľa, že som skóroval pri svojom debute, nedá sa to opísať slovami.“

Dunajská Streda

Slovensko - Malta 2:1 (1:1)

Góly: 9. Haraslín, 90.+7. Galčík - 37. Mbong. Rozhodovali: Káprály - Kóbor, Georgiou (všetci Maď.), ŽK: Duda, Suslov - Corbalan, Muscat, Bonello, 5721 divákov

Slovensko: Takáč - Pavek (80. Kováčik), Valjent (80. Faško), Šatka (80. Bari), Obert - Bénes (46. Kaprálik), Pokorný (46. Bero), Duda (67. Gajdoš) - Suslov (67. Galčík), Strelec (40. Boženík), Haraslín (67. M. Sauer)

Malta: Bonello - Muscat (60. Mentz), Shaw (90.+4. Borg), Scicluna (46. Pepe), Corbalan (46. Beerman) - Guillaumier (90.+4. Grech), Teuma (60. Paiber) - Chouaref (74. Garzia), Satariano (60. Zammit), Ewurum (46. Cannavo) - J. Mbong (46. P. Mbong)

Zdroj: SITA.sk


