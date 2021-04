Slovenskí futsalisti dosiahli historický úspech, po prvýkrát postúpili na majstrovstvá Európy

Šampionát bude v Holandsku

Slováci mali prevahu od úvodu

13.4.2021 - Slovenská mužská reprezentácia vo futsale si premiérovo v histórii vybojovala postup na majstrovstvá Európy.Slováci spečatili zisk miestenky na kontinentálny šampionát v utorkovom súboji v moldavskom meste Ciorescu, v ktorom zdolali domáci výber 4:0 a v tabuľke 3. skupiny obsadili druhú priečku. Prvý skončil Azerbajdžan, tretí výber Moldavska a štvrtý tím Grécka.Na ME z kvalifikácie postúpili priamo víťazi všetkých ôsmich kvalifikačných skupín a šesť z ôsmich tímov na druhých miestach. Zostávajúce dve mužstvá z druhých miest si zahrajú play-off o posledné miesto na ME.Kvalifikácia sa ešte neskončila, no Slováci už majú istotu, že budú medzi šesticou postupujúcich výberov z druhých priečok.Slovenská reprezentácia vo futsale sa na ME prebojovala až keď počet účastníkov na Eure rozšírili z 12 na 16 tímov. Šampionát sa uskutoční od 19. januára do 6. februára 2022 v holandských mestách Amsterdam a Groningen."Splnili sme hlavný cieľ, prvýkrát sa predstavíme na Eure. Všetci hráči si zaslúžia veľkú poklonu. Chlapci si oslavu zaslúžia za celý kvalifikačný cyklus a za všetko, čo pre úspech urobili," povedal kouč výberu SR Marián Berky podľa webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ ) V utorkovom súboji mali Slováci prevahu od úvodu stretnutia, ale v prvom polčase skórovali len raz. V 6. minúte zostal nepokrytý Dušan Rafaj a loptu poslal za súperovho brankára.Po zmene strán pridal druhý gól slovenského družstva Martin Směřička a vzápätí na 3:0 upravil Gabriel Rick. Ten istý hráč dal aj gólovú bodku za duelom, keď v 39. minúte premenil pokutový kop."Ťažko sa mi opisujú pocity, prepísali sme históriu, ideme na Euro. Od začiatku kvalifikácie sme si išli za našim cieľom. Výsledky na začiatku neboli najlepšie, ale ukázali sme, že sme jeden tím a postup sme si zaslúžili. Pri všetkej úcte k súperovi, ak by sme neporazili Moldavsko, nemali by sme čo robiť na Eure. Toto víťazstvo zdupľovalo náš postup, veľmi sa tešíme,“ poznamenal po postupe na ME slovenský reprezentant Tomáš Drahovský.