Slovenskí hádzanári prišli o generálku na ME, pre koronavírus zrušili zápasy s Rakúskom

7.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentácia hádzanárov napokon prišla aj o generálku na majstrovstvá Európy, ktoré by sa od 13. do 30. januára mali konať na Slovensku a v Maďarsku. Zverenci trénera Petra Kukučku mali v aktuálnom týždni odohrať dve prípravné stretnutia proti Rakúšanom - vo štvrtok večer u súpera a v sobotu podvečer doma.Po zrušení súboja na predmestí Viedne sa konať nebude ani bratislavský duel. Slovenský zväz hádzanej (SZH) o tom informoval prostredníctvom tlačovej správy."Ako je známe, v slovenskom tíme sa v úvode zrazu na začiatku januára objavil pozitívny prípad na COVID-19 jedného člena hráčskeho kádra. Z tohto dôvodu sa národné hádzanárske zväzy oboch krajín rozhodli s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia hráčov zrušiť štvrtkový duel. Následne po dôkladnej analýze situácie padlo rozhodnutie neodohrať ani sobotňajší zápas," referoval SZH.Doplnil tiež, že: "Rakúšania podľa stanoviska poskytnutého generálnym sekretárom Berndom Rabenseifnerom nechceli riskovať zopakovanie scenára pred decembrovými majstrovstvami žien, keď napriek bubline spôsobil jeden pozitívny prípad až deväť nakazených v národnom tíme. Po tejto negatívnej skúsenosti je nielen ich záujmom, aby na európsky šampionát, ktorý sa uskutoční od 13. - 30. januára 2022 na Slovensku a Maďarsku, pricestovali jednotlivé zúčastnené tímy v poriadku zo zdravotnej stránky."Podľa SZH je celková situácia v Európe momentálne vinou novej mutácie ešte horšia ako v decembri a nákazlivejší variant omikron prináša vyššie riziká prenosu vírusu. Prioritou je vyhýbať sa všetkým okolnostiam, ktoré by mohli zvyšovať nebezpečenstvo kontaktu s pozitívnym človekom."Z tohto dôvodu, hoci to znamená nie ideálnu prípravu zo športovej stránky, zostanú reprezentačné družstvá Slovenska i Rakúska pred ME bez prípravných stretnutí a naďalej budú až do odchodu do dejísk šampionátu vo svojej bubline," dodal zväz.Na Slovensku by sa ME mali konať v Košiciach a Bratislave, v Maďarsku sú hostiteľskými mestami Budapešť, Debrecín a Szeged. Na Slovensku však aktuálne nemôžu na športoviská zavítať diváci a údajne hrozí, že všetky súboje na slovenskej pôde presunú do Maďarska.Slováci sa na kontinentálnom šampionáte predstavia v E-skupine v Košiciach a ich súpermi budú postupne Nóri (13.1.), Litovčania (15.1.) a Rusi (17.1.). V prípade postupu do ďalšej fázy by sa slovenskí hádzanári mali presunúť do Bratislavy.