Slovenskí hádzanári spoznajú súpera v II. fáze kvalifikácie na MS 2023, rozhodne žreb v Budapešti

Slováci budú hrať už v prvej časti kvalifikácie

V hre je ešte deväť miesteniek

28.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hádzanári v sobotu spoznajú súperov v II. fáze európskej kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia odv Poľsku a Švédsku.Rozhodne o tom žreb v Budapešti, ktorá bude až do nedele dejiskom bojov o medaily na práve prebiehajúcich ME.Slováci budú musieť účinkovať už v prvej časti II. fázy kvalifikácie, ktorej prvé zápasy sú na programe 16. - 17., resp. 19. - 20. marca 2022.Zverencov trénera Petra Kukučka bude čakať jeden z deviatky tímov, ktorú tvoria postupujúci z I. fázy (Belgicko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Grécko, Izrael, Taliansko, Rumunsko) a priamo nasadené Švajčiarsko."Vnímam to ako fakt, že musíme hrať už v prvej časti tejto kvalifikácie. Na ME sa nám nepodarilo dostať ďalej zo základnej skupiny, neboli sme dosť dobrí, aby sme sa jej vyhli. Nechcem dopredu hovoriť o súperoch, ktorých by som si želal, alebo na druhej strane nechcel. Nechám to na osud. My však nie sme extra favorit len pre to, že sme teraz hrali na šampionáte. Už v prvej časti to môže byť veľmi náročné,“ uviedol tréner slovenskej reprezentácie Peter Kukučka na webe Slovenského zväzu hádzanej.Istú účasť na MS 2023 majú okrem organizátorských krajín Poľska a Švédska, obhajca prvenstva Dánsko a tri najlepšie umiestnené družstvá z ME 2022 (Francúzsko, Španielsko a jeden z dvojice Island - Nórsko). O zostávajúcich 9 miestenkách pre tímy z Európy sa rozhodne v kvalifikácii."V II. fáze kvalifikácie, čiže v play-off, sa v oboch častiach bude hrať systémom doma - vonku. Deväť postupujúcich z prvej časti sa v druhej, ktorá je plánovaná na 13. - 14. a 16. - 17. apríla, stretne s niekým z 9 účastníkov ME 2022 (Island alebo Nórsko, Nemecko, Chorvátsko, Rusko, Holandsko, Čierna Hora, Česko, Srbsko, Maďarsko). Lepší z dvojzápasov postúpia na budúcoročný svetový šampionát. Pre Slovákov to znamená úlohu zvládnuť štyri stretnutia," doplnil informácie web slovakhandball.sk.