Nadal si hravo poradil s Berrettinim, má veľkú šancu získať 21. grandslamový titul

28.1.2022 (Webnoviny.sk) - Španielsky finalista Rafael Nadal si po šiesty raz v kariére zahrá vo finále dvojhry mužov na Australian Open v Melbourne . V semifinále Nadal potreboval štyri sety a takmer tri hodiny na prekonanie odporu Taliana Mattea Berrettiniho. Turnajová šestka napokon zdolala sedmičku 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. Pre daždivé počasie sa hralo pod zatiahnutou strechou Arény Roda Lavera, čo mala byť drobná výhoda pre Berrettiniho, ale nebola.Nadal premenil prvý mečbal pri svojom podaní, keď mu súper pomohol nevynútenou chybou z bekhendu. Na 35-ročného ľaváka z Malorky čaká v nedeľu dvadsiate deviate grandslamové finále a v ňom bitka o historický 21. grandslamový titul.To všetko stihol od svojho prvého finále na Roland Garros 2005, celkovo má od roku 2003 v nohách 63 grandslamových turnajov.Jeho súperom bude víťaz druhého semifinále medzi Rusom Daniilom Medvedevom a Grékom Stefanosom Tsitsipasom . "Všetko, čo ma práve teraz zaujíma, je Australian Open a nadchádzajúce finále. Historické súvislosti zatiaľ neriešim. Trochu si teraz užijem postup do finále a potom sa naplno skoncentrujem na posledný zápas," uviedol Nadal v prvom pozápasovom rozhovore s Jimom Courierom na kurte.Na margo toho, že sa hralo pod zatiahnutou strechou, skonštatoval: "Všetci vedia, že obľubujem skôr vonkajšie podmienky ako vnútorné pod strechou. Zatvorený štadión však vyzeral úžasne, bolo to ešte viac hlučnejšie ako zvyčajne a veľmi som si užíval túto atmosféru."Nadal v prvých dvoch setoch vyučoval Berrettiniho z taktiky hry a efektívnosti úderov. V oboch prípadoch brejkol spomaleného súpera v úvode setov a neskôr si bez problémov podržal svoj servis. Španiel urobil v úvodných dvoch setoch dovedna iba sedem nevynútených chýb, zatiaľ čo Talian sedemnásť.Nadal vytrvalo búšil do Berrettiniho bekhendu a napokon mu uštedril víťazný úder do forhendovej časti kurtu. Finalista vlaňajšieho Wimbledonu sa vôbec nedostával k svojej typickej nátlakovej hre z forhendu a miestami sa zdalo, že je zrelý na uterák. Berrettini za 85 minút prehrával 0:2 na sety, keď uhral iba päť gemov.V treťom sete však Talian zlepšil podanie a bilanciu pravdy prvýkrát v zápase preklopil na stranu víťazných úderov (9-7). Naopak Nadal v treťom sete urobil viac nevynútených chýb ako zahral "winnerov" (7-6). Keď v ôsmom geme prvýkrát prišiel o svoje podanie, jeho súper sa konečne dostal do zápasu.Berrettini vzápätí čistou hrou doservoval set na 6:3. Vo štvrtom dejstve Talian úplne ľahko vyhrával svoje podanie, lenže Nadal mal výhodu, že servoval ako prvý a tiež nepustil súpera k brejkbalom. Za stavu 4:3 pre Nadala jeho o 11 cm vyšší rival nečakane predviedol tri nevynútené chyby z forhendu, ktorý ho sklamal v najmenej vhodnej chvíli. Dravec Nadal sa ujal vedenia 5:3 a svoje podanie už nepustil z rúk. V deviatom geme relatívne ľahko ukončil zápas."Odohral som dva najlepšie sety za veľmi dlhý čas. Lenže ja viem, čoho je Berrrettini schopný, preto som ešte očakával odpor. V treťom sete si začal chodiť po údery a zlepšil sa. Nakoniec som si svoje vytrpel a musel bojovať. Je to potrebné na to, aby som postúpil. Veľmi si vážim tento postup do finále. Matteo je charizmatický hráč. Želám mu len to najlepšie a myslím si, že má pred sebou veľkú budúcnosť," pokračoval Nadal v analýze zápasu."Berrettini mal svoje šance v zápase, ale celkovo neuspel, lebo Nadal je jednoducho lepší tenista," uviedla americká legenda John McEnroe vo vysielaní Eurosportu.Španiel priznal, že má veľmi rád Australian Open, hoci z doterajších piatich finálových účastí vybojoval len jeden titul - ešte pred 12 rokmi."Je to úžasný turnaj, ktorý som však viackrát zažíval s drobnými zraneniami, ale v roku 2009 som mal šťastie a dočkal sa celkového triumfu. Dúfam, že teraz budem môcť pridať ďalší," dodal Nadal.