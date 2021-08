Slovenskí hasiči pomáhajú Grécku v boji proti lesným požiarom (foto)

Vystačia si s vlastnými zásobami

Bojujú so stovkami požiarov

10.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hasiči už niekoľko hodín zasahujú pri požiari na gréckom ostrove Eubója. Ministerstvo vnútra to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslala Marta Fabianová z tlačového odboru rezortu. Celkovo 75 hasičov s 30 kusmi techniky dorazilo do Grécka v utorok 10. augusta o jednej hodine ráno miestneho času. Prvá skupina 31 hasičov už o 8:00 ráno odišla na miesto požiaru.Ihneď po vylodení boli hasiči gréckymi kolegami nasmerovaní na plochu pre rozloženie tábora. Toto stanovisko však nebolo zdravotne bezpečné vzhľadom k silnému zadymeniu a lietajúcemu popolu. Z tohto dôvodu si hľadali iné zázemie, ktoré im bolo poskytnuté v miestnej telocvični – približne 10 kilometrov od najbližších požiarov.Podľa slov hasičov im priestory poskytujú dostatočné bezpečie a sú schopní v nich zotrvať počas celej doby svojho nasadenia. Podľa rezortu vnútra zostávajú slovenskí hasiči vzhľadom na stravu a pohonné hmoty naďalej sebestačnými.Od prvotnej prosby Grécka o pomoc so zvládaním lesných požiarov neuplynulo ani 72 hodín. Rezort vnútra dodal, že hasiči sú schopní zásahu po takej dlhej ceste zo Slovenska najmä vďaka svojej profesionalite a odhodlaniu.Požiare v Grécku rozdúchala najhoršia vlna horúčav za uplynulých 30 rokov. Ortuť teplomera sa vyšplhala až na 45 stupňov Celzia. Od konca júla vypuklo po celom Grécku viac ako 580 požiarov. S ohňom bojujú nielen grécki požiarnici, ale pomáhajú im aj kolegovia z viac ako 20 krajín v Európe a na Blízkom východe.Tie okrem vlastných tímov vyslali aj hasičské lietadlá, helikoptéry a vozidlá. Požiar na ostrove Eubója spálil rozsiahle oblasti lesa, zničil domy a prevádzky a vyhnal z domovov tisícky ľudí. Dym a popol z ohňa zahalil ostrov a obloha v dôsledku neho zoranžovela. Mnoho obcí je pre požiar bez elektriny aj tečúcej vody.