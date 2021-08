COVID automat na Slovensku čaká ďalšia zmena, poteší najmä zaočkovaných proti koronavírusu (video)

Vznikne pracovná skupina

10.8.2021 -COVID automat má mať po novom päť farieb a namiesto národného prístupu preferovať okresný, ktorý zohľadní aj mieru zaočkovanosti rizikových skupín v regióne. Návrhom nového automatu, podľa ktorého sa riadia protipandemické opatrenia, sa má v utorok podvečer zaoberať vláda. Zmeny nie sú vylúčené."Dôležité je to, že prihliadame na stav očkovanosti a nebudeme zavádzať celoslovenské opatrenia. Podľa súčasného stavu zaočkovanosti v hlavne v rizikovej vekovej kategórii 50 plus si myslím, že sú niektoré okresy na Slovensku, ktoré nikdy nevyjdú zo zelenej farby," povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Prevádzky by sa mali sami rozhodovať, či budú púšťať iba zaočkovaných, testovaných a ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Minister avizoval tiež aplikáciu, ktorá umožní obchodníkom bezpečne kontrolovať covid pasy.Nový COVID automat má zaviesť päť farieb rizikovosti okresov - od zelenej (monitoring), oranžovej (ostražitosť), červenej (1. stupeň ohrozenia), bordovej (2. stupeň ohrozenia) až po čiernu (3. stupeň ohrozenia). Pri zmene farby sa má brať do úvahy okrem počtu nakazených aj napríklad zaočkovanosť okresu v populácii nad 50 rokov.COVID automat už nemá obmedzenia zavádzať plošne, ale regionálne. Namiesto sledovania počtu ľudí v nemocniciach a reprodukčného čísla sa má preferovať okresný prístup. Ten sa má odvíjať od miery zaočkovanosti, a teda aj imunitnej ochrany obyvateľstva.Okresná charakteristika sa má stanovovať na základe sedemdňovej incidencie nových prípadov koronavírusu v danom okrese. Sledovať sa má aj pozitivita PCR testov pre posúdenie dostatočnej úrovne testovania, ako aj trend v pozitivite testov.Lengvarský zároveň uviedol, že zriadi pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať vakcináciou. Riešiť bude to, kedy začať preočkovávať, koho, akými vakcínami a aké sú možné kombinácie vakcín.Minister podotkol, že na európsky trh prichádzajú nové vakcíny, tieto firmy informujú o tom, aká lehota ochrany ich očkovacích látok je dostatočná. „Tieto pokyny budeme rešpektovať,“ podotkol šéf rezortu na stretnutí s novinármi.