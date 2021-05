Slovenskí hokejisti budú v príprave bez troch hráčov, reprezentáciu však posilnia Húska a Lantoši

Majú za sebou osem duelov

Čakať ich budú Bielorusi

10.5.2021 (Webnoviny.sk) - V príprave slovenskej hokejovej reprezentácia na majstrovstvá sveta v lotyšskej Rige už nepokračujú brankár Matej Tomek a mladí útočníci Daniil Fominych s Andrejom Kollárom.Ako informuje oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) , k tímu SR sa na pondelkovom zraze v Piešťanoch pripojila dvojica zo zámoria - brankár Adam Húska a útočník Róbert Lantoši."Matej Tomek sa k tímu pripojil pred druhým kempom v „bubline“, ale do zápasu nenaskočil. Daniil Fominych a Andrej Kollár odohrali zhodne po sedem prípravných zápasov. Fominych v nich strelil dva góly, Kollár jeden. Druhého menovaného však v závere minulého týždňa sprevádzali zdravotné problémy," referuje web HockeySlovakia.sk.Slováci už majú za sebou všetkých osem prípravných duelov pred svetovým šampionátom, dosiahli v nich päť víťazstiev a tri prehry.Dvadsaťtriročný gólman Húska začal aktuálnu sezónu v extraligovom Zvolene, po odchode do zámoria chytal za tím Hartford Wolf Pack v AHL. Tam absolvoval spolu trinásť stretnutí a pripísal si v nich deväť víťazstiev a štyri prehry. Do seniorskej reprezentácie sa dostal premiérovo v kariére.Róbert Lantoši rozbiehal tento ročník v extraligovej Nitre, po odchode do USA hral v AHL za Providence Bruins a v 25 zápasoch mal bilanciu deväť gólov a šesť asistencií. V reprezentácii SR doteraz absolvoval 18 stretnutí a strelil v nich dva góly.V pondelok Slováci začali s posledným blokom domácej prípravy, tradične sa ich prechodným domovom stali Piešťany. Do dejiska MS sa presunú v nedeľu 16.5., prvý zápas na turnaji ich čaká v piatok 21.5. proti Bielorusom.