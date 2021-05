Hokejová Liga majstrov bude bez Slovákov, vedenie súťaže neráta so Zvolenom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko definitívne nebude mať svojho zástupcu v hokejovej Lige majstrov v sezóne 2021/2022. Vedenie súťaže pri žrebe skupinovej časti naplánovanom na 19. mája neráta so slovenským tímom, aj keď v pôvodnom pláne ešte v závere apríla bolo vyhradené miesto aj pre slovenského šampióna. Hráči HKM Zvolen tak zostanú bez medzinárodnej účasti.Slovensko nemalo mať svojho zástupcu už v LM 2020/2021, ktorú napokon pre pandémiu koronavírusu vôbec neodohrali. Právo štartu odmietla využiť Banská Bystrica a vedenie Tipsport ligy vtedy iný klub do nadnárodnej súťaže neponúklo. Doteraz v hokejovej Lige majstrov zastupovali Slovensko len tri kluby - HC Košice Vedenie LM už zverejnilo menoslov všetkých účastníkov súťaže pre ďalší súťažný ročník, namiesto slovenského majstra sa medzi 32 klubmi nachádza ukrajinský šampión Donbass Doneck ako držiteľ voľnej karty. Pri žrebe Ukrajinci figurujú medzi tzv. Challenger Leagues po boku Bielorusov, Britov, Francúzov, Nórov, Poliakov a Dánov. Dôvod absencie slovenského klubu v tejto súťaži nie je známy.Pri budúcotýždňovom žrebe sa v jednej časti (šesť skupín po štyri družstvá) ocitne 21 tímov zo zakladateľských krajín (Švédsko, Švajčiarsko, Fínsko, Nemecko, Česko), víťaz Kontinentálneho pohára z ročníka 2019/2020 plus víťazi súťaži v Bielorusku a Veľkej Británii. Tieto tímy začnú skupinovú časť už 26. augusta. Zostávajúcich osem účastníkov - tri kluby z nadnárodnej Ice Hockey League aj majstri Francúzska, Ukrajiny, Nórska, Poľska a Dánska - sú v druhej časti (dve skupiny po štyri tímy) a začnú až 2. septembra.