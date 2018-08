Slovenskí hokejisti do 18 rokov obsadili v Edmontone šieste miesto

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Hlinka Gretzky Cup - o 5. miesto (zdroj: www.hockeyslovakia.sk):



SR 18 – ČR 18 3:8 (1:1, 1:3, 1:4)



Góly: 2. Mrázik (Turan, Golian), 27. Čajkovič (Kňažko), 47. Chromiak (Kňažko, Mrázik) – 1. Barinka (Haš), 22. Přikryl, 35. Peterek (Koffer, Mlčák), 38. Najman (Teplý, Barinka), 44. Barinka (Raška), 48. Najman (Novák), 49. Barinka (Teplý, Raška), 52. Lang (Přikryl, Teplý). Vylúčení: 6:5 na 2 min., presilovky 1:2, oslabenia: 0:0.



zostava SR 18: Borák – Turan, Golian, Ilenčík, Kňažko, Beňo, Hatina, Gajdoš, Hudík – Mrázik, Sojka, Chromiak – Haščák, Turanský, Čajkovič – Jendek, Eliaš, Volko – Kormúth, Škultéty, Valigura

Ďalšie výsledky:



semifinále:



Kanada 18 - USA 18 6:5 pp (2:3, 1:0, 2:2 - 1:0)



Rusko 18 - Švédsko 18 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)



o 7. miesto:



Fínsko 18 - Švajčiarsko 18 8:2 (5:1, 3:1, 0:0)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Edmonton 11. augusta (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov obsadili na Hlinka Gretzky Cupe v kanadskom Edmontone šieste miesto.V noci na nedeľu o tom rozhodla ich prehra 3:8 s rovesníkmi z Česka. Na tradičnom letnom turnaji je to pre slovenský tím najlepšie umiestnenie od roku 2009.Vo finále, ktoré je na programe v noci na nedeľu o 03.00 SELČ, sa stretnú domáci Kanaďania so Švédmi.