FORTUNA LIGA: Slovan a DAC v 4. kole o predĺženie víťaznej série

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Program 4. kola Fortuna ligy:



sobota 11. augusta o 19.00 h ŠKF iClinic Sereď - FC Vion Zlaté Moravce-Vráble (rozhodcovia Kružliak - T. Somoláni, Roszbeck, hrá sa v Myjave), FK Senica - FK Železiarne Podbrezová (Ochotnický - Slyško, Jánošík), FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce (Glova - Pozor, Galo), FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Ružomberok (Smolák - Weiss, D. Hrčka)



nedeľa 12. augusta o 17.30 h MŠK Žilina - AS Trenčín (Ziemba - Kováč, Poláček, PP RTVS), o 19.00 h ŠK Slovan Bratislava - FC Nitra (Sedlák - Benko, Hrmo)



Tabuľka:



1. Slovan Bratislava 3 3 0 0 9:2 9

2. DAC Dun. Streda 3 3 0 0 9:4 9

3. MFK Ružomberok 3 2 1 0 7:2 7

4. ŠKF Sereď 3 1 1 1 3:6 4

5. AS Trenčín 2 1 0 1 6:5 3

6. ViOn Zlaté Moravce 3 1 0 2 5:5 3

7. MŠK Žilina 2 1 0 1 3:4 3

8. Spartak Trnava 3 1 0 2 1:2 3

9. FK Železiarne Podbrezová 3 1 0 2 2:5 3

10. FK Senica 3 1 0 2 2:6 3

11. FC Nitra 2 0 0 2 3:5 0

12. Zemplín Michalovce 2 0 0 2 2:6 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. augusta (TASR) - Futbalisti bratislavského Slovana a Dunajskej Stredy sa vo víkendových zápasoch 4. kola Fortuna ligy pokúsia natiahnuť víťazné šnúry. DAC sa stretne v sobotu na svojom štadióne so sedembodovým MFK Ružomberok, "belasí" si na druhý deň na Pasienkoch zmerajú sily s Nitrou, ktorá má po dvoch kolách na bodovom konte nulu.Trnavský Spartak, povzbudený remízou 1:1 s Crvenou Zvezdou Belehrad v prvom zápase 3. predkola Ligy majstrov, nastúpi v sobotu doma proti Michalovciam. Zemplínu vstup do sezóny nevyšiel a s dvomi prehrami a skóre 2:6 figuruje na chvoste tabuľky. Na domácej scéne sa však zatiaľ nedarí ani zverencom trénera Radoslava Látala. Majster získal len tri body po domácej výhre 1:0 nad Zlatými Moravcami, v Senici a Podbrezovej rovnakým výsledkom prehral.Futbalistom AS Trenčín priala umelá tráva v Žiline, na ktorej vo štvrtok zdolali slávny holandský klub Feyenoord Rotterdam 4:0 a spravili dôležitý krok smerom k postupu do play off Európskej ligy. Ešte pred budúcotýždňovou odvetou v Rotterdame sa zverenci Ricarda Moniza opäť predstavia pod Dubňom proti domácemu MŠK, duel priamom prenose odvysiela RTVS.Žilinčania v strede týždňa absolvovali povinnú jazdu v rámci 2. kola Slovnaft Cupu, keď deklasovali Slovenské Ďarmoty 7:0.uviedol pre klubový web MŠK tréner Jaroslav Kentoš.