Slovenskí hokejisti do 18 rokov sú po návrate medzi elitu spokojní, proti Dánom hrali zložito

Súperi im nič nedarovali

O úroveň nižšie idú Japonci

16.4.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov triumfovala na turnaji A-skupiny I. divízie majstrovstiev svete tejto vekovej kategórie v Piešťanoch aj vo štvrtom vystúpení, keď si v piatok poradila s rovesníkmi z Dánska 3:1.Tím trénera Ivana Feneša, ktorý má na konte plný počet 12 bodov, si vďaka tomuto víťazstvu zabezpečil návrat do elitnej kategórie MS.Slovenskú "osemnástku" na turnaji nepripraví o 1. miesto ani prípadné nedeľňajšie zaváhanie s hráčmi Kazachstanu. "Hrali sme podľa mňa príliš zložito. Mali sme sa viac tlačiť do bránky, hrať jednoduchšie. Sme však radi, že sme to nakoniec zlomili," povedal podľa webu hockeyslovakia.sk útočník Dalibor Dvorský , ktorý v 57. min asistoval pri zásahu na konečných 3:1.Kouč Ivan Feneš priznal, že Dáni "poriadne hrýzli" a po postupe sa mu uľavilo. "Expresne rýchlo sme sa vrátili tam, kam slovenský mládežnícky hokej patrí. Ani jeden súper nám nič nedaroval. Napriek tomu sme verili do poslednej chvíle a práve tou poctivou robotou sme tento zápas otočili. Pevne verím, že vyhráme aj v nedeľu," skonštatoval 44-ročný tréner. "Je ťažké hrať proti statickým súperom. Dáni iba stáli a mali šťastie, že sme nedali viac gólov. Zomkli sme sa, podali dobrý výkon a zvíťazili. To je hlavné," nadviazal útočník a kapitán slovenského tímu Peter Repčík.Mladí Slováci zatiaľ zdolali Japoncov 8:2, Nórov 5:2, Francúzov 6:3 a v piatok aj Dánov 3:1. Nahor z Piešťan postúpia dva najlepšie tímy a spolu s výberom SR sa medzi elitu dostali aj Nóri, z druhej priečky ich už nemôže zosadiť iný tím. Isté je už aj to, že o úroveň nižšie minimálne na jednu sezónu klesnú Japonci.Zatiaľ naposledy slovenskí mladíci hrali medzi elitou na jar 2019, na šampionáte vo Švédsku vtedy obsadili poslednú 10. priečku a zostúpili. O návrat mali a chceli bojovať v sezónach 2019/2020 aj 2020/2021, no pandémia koronavírusu spôsobila odklad ich snáh.