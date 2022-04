Tréner Weiss bol napriek zisku titulu kritický, od hráčov Slovana čakal viac kvality a radosti

Weiss očakával otvorenejší zápas

Ďalším cieľom je zisk pohára

16.4.2022 (Webnoviny.sk) - Tréner futbalistov ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. bol spokojný so spečatením majstrovskej trofeje v piatkovom stretnutí 6. kola nadstavbovej skupiny o titul vo Fortuna lige 2021/2022 na trávniku druhého Ružomberka.Vo výkone "belasých" však videl nedostatky, na ktorých musí mužstvo popracovať. "Vždy budem kritický, pokiaľ tam nie je viac kvality, vášne a radosti z futbalu vo finálnej fáze," uviedol podľa klubového webu 57-ročný rodák z Bratislavy.Tímu z Tehelného poľa stačilo na definitívu v Liptove neprehrať, aby sa v novodobej ére samostatnej SR už dvanástykrát stal majstrom krajiny. Hostia napokon v Ružomberku získali bod za bezgólovú remízu a mohli oslavovať štvrtý titul v sérii."Sme radi, že sme získali posledný bod, ktorý sme potrebovali k obhajobe titulu. Veril som však, že to bude trošku otvorenejší zápas s väčším počtom gólov," podotkol kouč Slovana.Weissovi st. chýbalo v podaní hostí viac rozvahy a kvality vo finálnej a predfinálnej fáze. Remízu považoval za dobrý výsledok. "Stačil nám bod, no nehrali sme na bod, chceli sme vyhrať. Po zápase to však berieme, pretože sme s hrali kvalitným súperom, ktorý výborne bráni a je ochotný behať, má hráčov so srdcom a emóciou," zložil poklonu protivníkovi.Slovan po zisku prvej tohtosezónnej trofeje pomýšľa i na ďalšiu - triumf v pohárovej súťaži Slovnaft Cup. V nej momentálne účinkuje v semifinále, kde čelí AS Trenčín. Prvý vzájomný duel pod Čákovým hradom sa skončil 0:0, odveta sa uskutoční na budúci týždeň v Bratislave. "Chceme zvládnuť utorkové semifinále a popri lige vyhrať aj pohár," rozhodne vyhlásil Weiss st.Ružomberok môže stále ukončiť fortunaligovú sezónu 2021/2022 na 2. priečke, čo by bolo najlepšie umiestnenie Liptákov od majstrovského ročníka 2005/2006. Tréner Peter Struhár, inak niekdajší hráč Slovana, si bod s majstrom veľmi cení. "Bod strašne rád beriem, hlavne pre chlapcov, ktorí to oddreli a majú taký bonus z dneška," skonštatoval