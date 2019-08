Slovenskí hokejisti na Hlinka Gretzky Cupe podľahli Američanom až po predĺžení

Hlinka Gretzky Cup (B-skupina)



Piešťany - utorok



Slovensko "18" - USA "18" 3:4 po po predĺžení (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1)



Góly: 15. S. Rehák (Kolenič), 40. J. Lašák ml. (Myklucha, Chromiak), 53. Chromiak (Myklucha) - 7. A. Hayes (Gaffney, N. Ellis), 18. R. Beck (Kirwan, N. Ellis), 54. Schoen (Hanas, Biondi), 64. Gaffney (Ratzlaff)

Vylúčení: 8:5 na 2 min, navyše: Bantle (USA) 5+DKZ za napadnutie, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Stano, M. Novák - Gegáň, Frimmel, 1212 divákov



Zostava SR "18": Latkóczy - Kňažko, Fatul, Š. Nemec, Stacha, Putala, Groch, Jombík, Ketner - J. Lašák ml., Myklucha, Chromiak - Kolenič, S. Rehák, Kašlík - Bačo, Faith, Mastič - Šramaty, R. Petráš, L. Nemec



6.8.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov prehrala aj v druhom zápase turnaja Hlinka Gretzky Cup 2019. V utorňajšom večernom dueli piešťanskej B-skupiny podľahla Američanom 3:4 po predĺžení (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1).Slováci uzavrú účinkovanie v základnej skupine v stredu 7. augusta o 19.00 h, keď nastúpia proti Rusom."Zborná" je zatiaľ na podujatí stopercentná. Nad Američanmi triumfovala 6:2 a so Švédmi si poradila výsledkom 3:0, vďaka čomu má istotu prvého miesta v skupine.Americkí hokejisti sa ujali vedenia v 7. min, keď zmätky v slovenskej defenzíve využil Avery Hayes a zblízka prekonal Šimona Latkóczyho -Slováci sa v prvej tretine dostávali do zakončenia len sporadicky, ale napriek tomu vyrovnali zásluhou presnej strely Samuela Reháka -. Do šatní však odchádzali spokojnejší hostia, keďže Ryan Beck zostal nepokrytý pred slovenskou bránkou a pohodlne skóroval -Američania boli aktívnejší aj po zmene strán. Raz trafili žŕdku a o jeden gól ich obrat verdikt hlavného rozhodcu, ktorý videl postavenie útočiacieho hráča v bránkovisku.Zámorský tím pykal za slabú efektivitu tesne pred druhou sirénou. Po ľavom krídle unikol Ján Lašák ml., ktorého strela švihom presvišťala okolo vychladnutého Loudena Hogga -Tretie dejstvo sa dlho nieslo v duchu súbojov brankára Latkóczyho s americkými zakončovateľmi, ale v 53. min nečakane udreli domáci reprezentanti. Po chybe americkej obrany ešte Oleksij Myklucha neuspel, po dorážke Martina Chromiaka sa však puk dokĺzal tesne za čiaru -Radosť slovenského tímu trvala veľmi krátko, pretože približne o minútu neskôr putoval na trestnú lavicu Oliver Fatul a v presilovke vyrovnal Ben Schoen -. V 58. min mal na hokejke rozhodnutie Rehák, ktorý v početnej prevahe vystrelil pohotovo príklepom, no Hogg vytiahol dôležitý zákrok.V predĺžení síce dopravil puk do americkej bránky Samuel Kňažko, no rozhodcovia predtým hru prerušili pre postavenie mimo hry. V brejku potom nepochodil Matej Kašlík a tím po faule Romana Faitha získal výhodu presilovky, ktorú využil na víťazný gól Alex Gaffney -