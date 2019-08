E-mail za 80 miliónov eur? Atlético Madrid naďalej bojuje o peniaze za Griezmannov prestup

E-mail postačí ako dôkaz

Rozhodnúť musí vedenie ligy

Sťažnosť na FIFA

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.8.2019 (Webnoviny.sk) - Sága okolo prestupu francúzskeho futbalového útočníka Antoina Griezmanna z Atlética Madrid do FC Barcelona stále nie je uzavretá."Blaugranas" angažovali majstra sveta v polovici júla za 120 miliónov eur, ale prezident klubu zo španielskej metropoly tvrdí, že k dohode došlo ešte skôr, keď bola výstupná klauzula stanovená na 200 miliónov eur. Podľa Enriqueho Cereza to potvrdzuje mailová komunikácia.Prezident "Los Colchoneros" argumentuje tým, že hráčov právny zástupca Sevan Karian poslal Griezmannovmu otcovi, sestre aj jeho agentovi podrobné informácie o podmienkach prestupu a hodnotách provízií pre manažérov ešte pred prvým júlovým dňom, keď bola výstupná klauzula vyššia.Portál sportowefakty.wp.pl však dodáva, že v spomenutej korešpondencii neboli zapojení žiadni predstavitelia Barcelony, a tak nie je možné ich skompromitovať. Naopak, Cerezo si myslí, že tento email postačí ako dôkaz o tom, že Katalánci porušili pravidlá.Madridčania nechcú prísť o čiastku 80 miliónov eur a svoje podozrenie z nekalých praktík posunuli aj vedeniu španielskej najvyššej súťaže. Jej prezident Javier Tebas v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Onda Cero prezradil, že La Liga môže spätne zablokovať spomenutý transfer."Vedenie ligy sa bude musieť rozhodnúť, čo s týmto prípadom urobí. Atlético podalo sťažnosť, pretože spochybnilo to, či vedenie súťaže malo povoliť Griezmannov presun do Barcelony. Budeme sa tejto téme venovať a v rámci prešetrovania tejto záležitosti musíme nájsť riešenie," uviedol ešte v júli.Barcelončania mali o 28-ročného zakončovateľa záujem už dlhšie. V decembri 2017 sa madridské Atlético dokonca sťažovalo Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA), pretože aktuálny španielsky majster sa údajne nelegálne snažil získať francúzskeho reprezentanta. Prestupové špekulácie neutíchali ani vlani a snaha klubu z Camp Nou vyvrcholila v polovici júla.Griezmann pôsobil v Atléticu od roku 2014 a s tímom "rojiblancos" vyhral Európsku ligu aj kontinentálny superpohár. Na konte má aj Španielsky superpohár z roku 2014. Za Atlético v 256 súťažných zápasoch strelil dovedna 133 gólov. Minulý rok sa v prestížnej ankete Zlatá lopta umiestnil na tretej pozícii za víťazným Lukom Modričom a druhým Cristianom Ronaldom.