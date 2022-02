Slovenskí hokejisti na veľkom turnaji nezdolali Fínov už 18 rokov, pred ostro sledovaným zápasom v Pekingu zostávajú nohami na zemi

V základnej skupine prehra 2:6

17.2.2022 (Webnoviny.sk) - Osemnásť rokov čaká Slovensko na veľkom medzinárodnom turnaji na víťazstvo nad Fínskom. Na majstrovstvách sveta 2004 v Ostrave vtedy útočnými hviezdami nabití Slováci zdolali Fínov 5:2 aj zásluhou dvoch gólov súčasného prezidenta SZĽH a generálneho manažéra reprezentácie Miroslava Šatana.Odvtedy urazilo Fínsko veľký kus hokejového progresu, ktorého výsledkom boli aj dva tituly majstra sveta zo šampionátov hraných na Slovensku v rokoch 2011 a 2019 a tri medaily zo zimných olympiád."Netreba sa uspokojiť. Dostali sme šancu, ktorá sa často nedáva. Budeme bojovať o olympijské medaily. Musíme sa namotivovať na ďalšie zápasy, sústrediť sa na naše výkony a predovšetkým sa nezblázniť z toho, čo sme dosiahli," prízvukoval Šatan pred vstupom do medailovej hry.Ak by sa Slovákom podarilo zdolať Fínov v piatkovom semifinále na ZOH 2022 v Pekingu , znamenalo by to historický zisk olympijských medailí pre hokejistov spod Tatier.Slováci a Fíni hrali proti sebe aj pred týždňom v Pekingu a severský favorit hladko zvíťazil 6:2 . To sa však olympijský turnaj iba rozbiehal, odvtedy oba tímy zaznamenali po tri víťazstvá a teraz idú bojovať o medaily."Z našej aj fínskej strany to bude lepší zápas ako v prvom súboji, ktorý sme si prehrali sami po vlastných chybách. Naša hra sa zlepšuje každým stretnutím. Verím, že na Fínov budeme lepšie pripravení ako pred týždňom,“ povedal útočník Peter Cehlárik, cituje ho web Slovenského olympijského a športového výboru.Slováci zostávajú pred ostro sledovaným semifinálovým duelom nohami na zemi. Parádny a emotívny triumf nad Američanmi (3:2 sn) už pustili z hláv a naplno ich zamestnáva už len najbližší súper.Práve Fíni obrali Slovákov o bronz na ZOH 2010 vo Vancouveri. Hoci po dvoch tretinách slovenskí hokejisti viedli 3:1, napokon s húževnatými severanmi prehrali 3:5. Teraz prišiel čas odplatiť túto prehru, ktorá vtedy rozplakala viacerých členov silnej generácie slovenského hokeja."Každý z nás musí mať zdravé sebavedomie. Bez neho sa nedá hrať. Je však potrebné odovzdať na ľade všetko. Verím, že semifinále bude iné ako prvý duel s Fínskom. Sme zohratejší, našli sme súhru, ktorú sme potrebovali. Sme v situácii, v ktorej môžeme dosiahnuť niečo výnimočné. Musíme sa však sústrediť na zápas a byť pripravení od prvej sekundy,“ naznačil kapitán Marek Hrivík pre olympic.sk.Fíni hrajú jednoduchý a vysoko účelný hokej. Sú pevní v defenzíve a kreatívni v útoku. Výborne využívajú presilové hry a dlhodobo majú vysokú kvalitu aj na brankárskom poste.A ťažia aj zo zohratosti jednotlivých formácií. Ich prvý útok v zložení Teemu Hartikainen, Sakari Manninen, Markus Granlund hrá spolu aj v ruskej Ufe v KHL a v Pekingu v štyroch zápasoch nazbieral 13 bodov. Klubovú väzbu z Jokeritu Helsinki zasa využívajú Iiro Pakarinen , Hannes Björninen a dvojmetrový obor na korčuliach Marko Anttila."Každý z nás má v hlavách, kam sme sa dostali, aj keď si to nepripúšťame. Nikto z nás však nelieta v oblakoch. Nemáme dôvod sa teraz zbytočne tešiť a prestať rozmýšľať nad ďalším súperom. Zatiaľ sa nám darí zostávať na zemi. Ak zopakujeme výkon zo zápasu proti Američanom, môžeme dosiahnuť to, čo by sme aj chceli," myslí si Tomáš Jurčo.Bývalý hráč NHL nepochybuje o tom, že Slovensko už teraz dostalo nálepku najväčšieho prekvapenia olympijského turnaja v Pekingu."Vytvorili sme skvelé mužstvo a snažíme sa hrať tímovo. Sadli sme si. Dôkaz mojich slov bol aj zápas s USA. Opäť sme dokázali, že kolektív sa vie dostať ďalej ako jednotlivci. Každé mužstvo musí mať aj skvelého brankára, ktorý chytí niečo navyše. A takto ako tím chceme hrať aj proti Fínom,“ dodal Jurčo.Piatkové prvé semifinále hokejového turnaja na ZOH 2022 Slovensko - Fínsko sa začne o 5.10 h SEČ. Od 14.10 h SEČ sa o druhú finálovú miestenku pobijú Švédi a reprezentanti Ruského olympijského výboru.