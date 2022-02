Kanaďanky na ZOH v Pekingu odplatili Američankám prehru a tešia sa z piateho zlata

Nedokončená práca z roku 2018

Totálna ofenzíva Američaniek

Padli aj turnajové rekordy

17.2.2022 - Kanadské hokejistky zvládli aj siedmy a najdôležitejší súboj na ZOH v Pekingu a po finálovom triumfe nad Američankami 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) sa tešia po piaty raz zo zisku zlatých medailí.Kanaďanky odplatili Američankám finálovú prehru z Pjongčangu 2018 (2:3 po nájazdoch) a po rokoch 2002, 2006, 2010 a 2014 sa opäť posadili na pomyselný ženský hokejový trón.V dlhoročnom súboji o zlaté medaily na ZOH vedú Kanaďanky nad Američankami už 5:2. Od vstupu ženského hokeja na olympijskú scénu v roku 1998 v Nagane sa tieto dve krajiny nestretli vo finále olympijského ženského turnaja iba v Turíne 2006. Vtedy Američanky v semifinále nestačili na Švédky."Táto výnimočná partia si toto zlato zaslúžila. Ukázali sme svoju silu, ale aj súdržnosť. S Američankami sme mali nedokončenú prácu z roku 2018 a dnes sme to dotiahli. Striebro spred štyroch rokov bolo našou motiváciou a podarilo sa nám ho zmeniť na zlato. Bol to parádny tímový výkon," skonštatovala kanadská kapitánka Marie-Philip Poulinová.Tridsaťročná útočníka vo finále zažiarila dvoma gólmi a asistenciou a do jagavej zbierky si pripísala už tretie olympijské zlato."Všetky kanadské tímy, ktorých som bola súčasťou, boli skvelé. V tom súčasnom sme sa všetky hráčky od noviciek až po veteránky naladili na rovnakú strunu a napokon sa to ukázalo ako dôležitý faktor úspechu," dodala Poulinová.Američanky stavili vo finále na totálnu ofenzívu, svoje súperky prestrieľali v pokusoch na bránku 40:21, ale góly strieľali ich súperky. V polovici zápasu po druhom zásahu kanadskej kapitánky Poulinovej viedli "javorové listy" už 3:0 a mohli si dovoliť zvoľniť.Američanky ešte do konca druhej tretiny znížili na 1:3 zásluhou Hilary Knightovej, ale potom svoj jalový tlak dlho nevedeli pretaviť v ďalšie góly. Napokon sa im to podarilo až 13 sekúnd pred koncom tretej tretiny, keď v presilovej hre trafila Amanda Kesselová. Na vyrovnanie však už bolo neskoro.Kanaďanky v siedmich víťazných zápasoch na ZOH 2022 strelili až 57 gólov, čím o 13 gólov vylepšili olympijský rekord svojich predchodkýň zo ZOH 2010. Útočníka Sarah Nurseová sa blysla piatimi gólmi a trinástimi asistenciami, čo je nový turnajový rekord. Prekonala legendárnu Hayley Wickenheiserovú z Vancouveru 2010.Claire Thompsonová ako obrankyňa strelila tri góly a pridala desať asistencií, čo je rekordný zápis medzi hráčkami v defenzíve. MVP turnaja sa stala Brianne Jennerová, ktorá nastrieľala deväť gólov, čo je vyrovnaný rekord olympijských hokejových turnajov žien.