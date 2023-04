Slovenskí hokejisti nevyhrali ani druhý prípravný zápas v Česku, domácemu tímu podľahli po nájazdoch

Chýbala efektivita

Generálka s Rakúšanmi



Prípravný medzištátny zápas



Ostrava-Poruba (ČR)



Česko - Slovensko 3:2 po samostatných nájazdoch (1:1, 1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)

Góly: 2. Horák (Tomášek), 23. Lenc (Horák, Sobotka), rozh. SN Lenc - 14. Baláž (Čacho, Lantoši), 28. Faško-Rudáš (Takáč)

Vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Roman Mrkva, Zbyněk Kubičík - Vít Lederer, Michal Axman (všetci ČR)



Zostavy:

Česko: Hrubec - Jordán, Ščotka, Kempný, Kundrátek, Němeček, Kučeřík, Moravčík, Pýcha - Smejkal, Špaček, Lenc - Horký, Horák, Tomášek - Chlapík, Sobotka, H. Zohorna - Najman, Kovařčík, Beránek - Hrabík

Slovensko: Škorvánek - Ivan, Gernát, Golian, Gajdoš, Jánošík, Beňo, Gachulinec - Pánik, Lantoši, Baláž - Holešinský, Sukeľ, Kudrna - Faško-Rudáš, Tamáši, Takáč - Petráš, Čacho, Lunter



I. tretina

II. tretina

III. tretina a nájazdy

21.4.2023 (SITA.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti v piatkovom štvrtom zápase záverečnej časti prípravy na májové majstrovstvá sveta vo fínskom Tampere a lotyšskej Rige zaznamenali druhú prehru v priebehu dvoch dní, keď v Ostrave-Porube podľahli domácim Čechom 2:3 po samostatných nájazdoch.Zo zverencov kanadského trénera Craiga Ramsayho skórovali v riadnom hracom čase Jozef Baláž s Martinom Faškom-Rudášom, v nájazdoch sa presadil iba Richard Pánik. Peter Cehlárik s Marekom Hrivíkom nehrali."Bol to opäť kvalitný zápas, Česi sú veľmi dobrý tím. Hrali sme celkom dobre v útočnom pásme. Vytvorili sme si nejaké šance, ale, tak ako včera, trochu ma sklamala efektivita. Mali sme tiež znova problémy v obrannom pásme a hlavne v druhej tretine sme strácali puky v strednom pásme. Čechom, ktorí sú silní na puku, sme dali veľmi veľa šancí. Brankár nás držal v zápase. V predĺžení sme výborne ubránili oslabenie, ale záver sme nezvládli. Chýbal nám útočník pred bránkou a Čechom prechádzali prihrávky do nebezpečného priestoru. Boli sme slabí v súbojoch, prehrali sme ich strašne veľa. V ďalších zápasoch musíme zlepšiť hru vzadu. Dúfajme, že sa zlepší príchodom ďalších obrancov," zhodnotil zápas Ramsayho asistent Andrej Podkonický v prenose RTVS Šport.Slovenskí hokejoví reprezentanti v prvých dvoch prípravných zápasoch na MS 2023 dvakrát zdolali Švajčiarov - 2:0 vo Vispe a 3:2 po predĺžení v Porrentruy, vo štvrtkovom treťom dueli podľahli Čechom 1:5.V závere budúceho týždňa absolvujú dve prípravné stretnutia proti Nemcom v Žiline (28.4. o 17.30 h) a Trenčíne (29.4. o 14.30 h).Generálkou na svetový šampionát (12. - 28.5. v Rige a Tampere) budú súboje proti Rakúšanom - 4. mája v Kapfenbergu a o dva dni neskôr v Trenčíne.Česi podobne ako vo štvrtok veľmi rýchlo otvorili skóre, tentoraz v 77. sekunde. Roman Horák sa po prihrávke Tomáška spoza bránky ocitol sám pred Škorvánkom a bez problémov skóroval.Domáci tím po góle pokračoval v aktivite a slovenský brankár urobil niekoľko veľkých zákrokov. Slováci sa neskôr dostali do zápasu a vybojovali si prvú presilovku. V 14. minúte ju využil na vyrovnanie Jozef Baláž, ktorý prekonal českého gólmana Hrubca z dorážky.Aj do druhej tretiny vstúpili lepšie Česi, ktorí si vybojovali prvú presilovku a tiež ju zužitkovali. V 23. minúte zakončil kombináciu gólom Radan Lenc.Slováci dlho neprehrávali, v 28. minúte Takáč oblúčikom poslal do úniku Martina Faška-Rudáša, ktorý presnou strelou pokoril Hrubca a vyrovnal stav na 2:2.V 50. minúte sa druhýkrát tešil z gólu Baláž, no puk dostal do bránky rukou a rozhodcovia ho neuznali. V predĺžení mali oba tímy veľké šance rozhodnúť, ale zaskveli sa brankári.V nájazdoch uspeli z Čechov Michael Špaček s Lencom, zo Slovákov iba Richard Pánik. Za najlepších hráčov zápasu vyhlásili Škorvánka a Tomáša Kundrátka.