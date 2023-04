Mladí Slováci spoznali svojich súperov na argentínskych MS vo futbale do 20 rokov

Hrať sa malo v Indonézii

Slováci začnú proti Fidži



MS vo futbale do 20 rokov



zloženie základných skupín



A-skupina: Argentína, Uzbekistan, Guatemala, Nový Zéland

B-skupina: USA, Ekvádor, Fidži, SLOVENSKO

C-skupina: Senegal, Japonsko, Izrael, Kolumbia

D-skupina: Taliansko, Brazília, Nigéria, Dominikánska republika

E-skupina: Uruguaj, Irak, Anglicko, Tunisko

F-skupina: Francúzsko, Kórejská republika, Gambia, Honduras



21.4.2023 (SITA.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 20 rokov budú na blížiacich sa majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie v Argentíne účinkovať v základnej B-skupine.Tím kouča Alberta Rusnáka st. si v nej zmeria sily s rovesníkmi z USA, Ekvádora a Fidži. Rozhodol o tom piatkový žreb vo švajčiarskom Zürichu.Turnaj sa uskutoční od 20. mája do 11. júna. Podujatie sa pôvodne malo konať v Indonézii, ale tamojší organizátori mali problém s účasťou izraelskej reprezentácie. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) sa preto rozhodla odňať Indonézii organizátorské právo a šampionát presunula do náhradného dejiska - do Argentíny.Mladí Slováci si vybojovali účasť na svetovom šampionáte do 20 rokov počas vlaňajších domácich majstrovstiev Európy hráčov do 19 rokov, keď v baráži zdolali Rakúšanov.Európu bude v Argentíne reprezentovať dovedna päť tímov - okrem Slovákov a Izraelčanov taktiež Angličania, Francúzi a Taliani.Hráči spod Tatier vstúpia do svetového šampionátu 20. mája zápasom proti tímu Fidži. O tri neskôr nastúpia proti Ekvádorčanom a 26. mája odohrajú duel proti Američanom.Z každej zo šiestich základných skupín postúpia do osemfinále dve najlepšie mužstvá, ktoré doplnia najlepšie štyri tímy z 3. miest v skupinách.