Slovenskí hokejisti podľahli na Nemeckom pohári aj domácim, skončili tak úplne poslední

Nemecký pohár 2022 - Krefeld (Nem.):

Nemecko - Slovensko 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)



Góly: 7. Wohlgemuth (Schinko, Zimmermann), 31. Eder (Bokk, Huttl), 60. Fleischer

Vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 0:0 oslabenia: 0:0.

Zostavy:

Nemecko: Pantkowski – Blank, Bokk, Eder, Ehl, Fleischer, Huttl, Kammerer, Karrer, Leonhardt, Mik, Sennhenn, Schinko, Schmolz, Schutz, Soramies, Ugbekile, Weber, Wohlgemuth, Zimmermann, Zitterbart

Slovensko: Riečický - Grman, Rosandič, Bučko, P. Koch, Hain, Beňo, Mudrák, Maier - Fominych, Tamáši, Holešinský - Marcinek, Sukeľ, Hecl - Jedlička, Minárik, A. Sýkora - Faško-Rudáš, Čacho, Lunter





13.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti nezvíťazili ani v nedeľňajšom záverečnom zápase Nemeckého pohára 2022 v Krefelde, zverenci trénera Craiga Ramsaya podľahli domácemu výberu 0:3 a na turnaji obsadili posledné štvrté miesto.Slováci nevrátili Nemcom ostatnú prehru 1:2 z tohtoročných majstrovstiev sveta, na vlaňajšom Nemeckom pohári s nimi prehrali v dueli o celkové prvenstvo 1:4 a skončili druhí. V prvom nedeľňajšom súboji Rakúšania zdolali Dánov 3:1, a tak celkové prvenstvo na turnaji obhájili Nemci, ktorí zvíťazili vo všetkých troch zápasoch.Slováci v prvom dueli Nemeckého pohára 2022 podľahli Rakúšanom 2:3 po predĺžení, v sobotu prehrali s Dánmi 3:4 po predĺžení. V troch zápasoch nazbierali dokopy dva body a zaznamenali celkové skóre 5:10. Za osembodovými Nemcami skončili na turnaji druhí Rakúšania s piatimi bodmi, tretí Dáni nazbierali tri body.Nemci vstúpili do zápasu lepšie a v 7. min si vybojovali aj prvú presilovku, ktorú využili už v 19. sekunde. Tim Wohlgemuth po krížnej prihrávke od spoluhráča prekonal Riečického strelou z pravého kruhu ku vzdialenejšej žŕdke.Najväčšiu šancu Slovenska v prvej tretine mal v 14. min Sýkora , ktorý sa spoza bránky dostal sám pred nemeckého gólmana Pantkowského a trafil tyčku. V 15. min si aj Slováci zahrali prvýkrát v početnej výhode, ale skóre v nej nevyrovnali.V úvode druhej tretiny Slováci ubránili oslabenie a neskôr im Nemci ponúkli príležitosť hrať 72 sekúnd v presile piati proti trom. Slovenskí hráči napriek množstvu šancí neskórovali a v strede duelu druhýkrát v zápase inkasovali. Nemci v 31. min zužitkovali svoju tretiu presilovku, Riečického prekonal šikovnou tečou Thomas Eder.Veľkú šancu na kontaktný gól Slovenska premárnil v 36. min Sukeľ, po zlej rozohrávke Pantkowského sa dostal k puku, ale z ideálnej pozície netrafil bránku. Domáci gólman čelil v druhej dvadsaťminútovke 22 strelám.Slováci boli v tretej tretine od úvodu aktívni a snažili sa urobiť niečo s výsledkom. Minárik a Lunter sa ocitli zoči-voči Pantkowskému, ale ani oni vo vyložených šanciach neuspeli. V závere duelu Nemci hrali ešte jednu presilovku, no Riečický viackrát podržal svoj tím.Napokon však tretí gól domácich strelil do prázdnej bránky Tim Fleischer a upravil výsledok na konečných 3:0. Za najlepších hráčov stretnutia vyhlásili Patrika Kocha a nemeckého brankára Pantkowského."Nehodnotí sa to ľahko. Dnes nás znova zradila efektivita, mali sme veľa striel a šancí. Inkasovali sme dvakrát v oslabení po našich chybách. Druhá tretina bola neskutočná, mali sme 22 striel, ale nedali sme gól a o tom to je. Keď nedáme góly, nemôžeme zvíťaziť. Hráči to nezobrali na seba, vo vyložených šanciach neboli dosť tvrdí a dôrazní, ako keby sa báli skórovať. Musia na tom popracovať a nehľadať stále prihrávky. Noví hráči hrali dobre a plnili veci, ktoré sme od nich chceli. Mužstvo sa zlepšovalo každým zápasom a škoda, že sme nevyhrali aspoň raz," zhodnotil duel proti Nemcom aj celý turnaj asistent trénera Andrej Podkonický v priamom prenose RTVS Šport."Neviem, či mal dnes nemecký brankár svoj deň alebo sme boli málo dôrazní. Mali sme veľa striel a príležitostí, ale možno to chcelo byť agresívnejší pred bránkou. Hrali sme útočný hokej, snažili sme sa napádať súpera, ale chýbala nám agresivita. Prvý zápas bol pre nás ťažší, lebo sme spolu hrali prvýkrát. V každom ďalšom dueli to bolo stále lepšie a lepšie. Myslím si, že nás to môže len nakopnúť do ďalšieho priebehu sezóny. Dalo nám to veľmi veľa," skonštatoval útočník Jakub Minárik.