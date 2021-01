Slovenskí hokejisti privítali v Kanade Nový rok skôr ako domáci, želali si hlavne zdravie (video)

Skromné prianie

Dúfajú v lepší rok

1.1.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentácia hokejistov do 20 rokov počas majstrovstiev sveta juniorov v kanadskom Edmontone oslávila striedanie rokov spolu, avšak omnoho skôr ako zvyšok Kanady. Slováci si totiž zvolili oslavu v čase príchodu roku 2021 v slovenskom čase, teda o osem hodín skôr ako v Edmontone odbila polnoc."Nový rok sme oslávili spolu v konferenčnej miestnosti. Krásne nám ju pripravili a tam sme si symbolicky pripili. Príchod roka 2021 sme oslavovali so slovenským časom, čo nám aj vyhovovalo, pretože v piatok ráno nás pravdepodobne čaká tréning," poznamenal obranca Dávid Mudrák vo videu pre Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) Pripojil aj skromné prianie do nového roka: "Prajem si, aby som bol hlavne zdravý a darilo sa mi. Prajem si, aby aj všetci okolo mňa boli zdraví a šťastní."Vo štvrtok 31. decembra 2020 mali Slováci na turnaji voľno, počas ktorého spoznali meno súpera v sobotňajšom štvrťfinále play-off. Budú ním mladíci z USA, duel je na programe o 4.30 h SEČ v noci zo soboty na nedeľu."Každý z nás by bol najradšej, keby sme ten zápas dotiahli do víťazného konca. Chceme v ňom uspieť a vstúpiť do neho s tímovým duchom. Verím, že na ľade necháme všetko a po zápase sa budeme držať za ramená a spievať slovenskú hymnu," poznamenal Mudrák.Aj ďalší dvaja slovenskí hokejisti mali jednoduché želanie. "Aktuálne máme najväčšie želanie vyhrať najbližší zápas. Iné predsavzatia si veľmi nedávam. Verím, že tento rok bude lepší ako ten minulý. Dúfam, že ja aj moja rodina ho prežijeme v zdraví a šťastí," prezradil podľa SZĽH iný bek Marko Stacha .Pridal sa aj útočník Simon Jellúš. "Prajem si hlavne zdravie, pre mňa, celú rodinu a kamarátov. V tejto dobe je to to najpodstatnejšie," myslí si 19-ročný mladík.