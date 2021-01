Fond na podporu športu vypísal prvú výzvu, rozdelí v nej milióny eur

Peniaze pre všetky kraje

Chceli by pomôcť aj amatérskemu športu

1.1.2021 (Webnoviny.sk) - Fond na podporu športu zverejnil svoju prvú výzvu na účel podpory a rozvoja športu, na ktorú je alokovaná suma 15 miliónov eur.Ako informuje oficiálny web fondu, prvá výzva je zameraná na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu "Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry" za účelom utvárania priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne znevýhodnených občanov. Ďalšie výzvy by mali nasledovať počas prvých šiestich mesiacov roka 2021.Suma 15 miliónov eur z prvej výzvy by mala byť rozdelená do každého z ôsmich vyšších územných celkov v objeme minimálne 10 percent z celkovej sumy finančných prostriedkov, každý VÚC tak dostane minimálne 1,5 milióna eur"Oprávnenými žiadateľmi sú športové organizácie, obce a VÚC. Minimálna výška príspevku na jeden projekt je 50-tisíc eur a maximálna výška je 1,5 milióna eur. Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 50 percent z celkových oprávnených nákladov," informuje web Fondu na podporu športu. Výzvu zverejnili 31. decembra 2020, podávanie žiadosti sa začne od 15. februára a skončí sa 1. marca."Ide o historicky prvú, no určite nie poslednú výzvu na účel financovania výstavby, rekonštrukcie a modernizácie športovej infraštruktúry," referuje fond, na ktorého webe je zverejnené znenie výzvy vrátane kritérií hodnotenia žiadostí.Fond v druhej polovici decembra 2020 schválil aj druhú výzvu, tá však ešte nie je vypísaná. Pôjde v nej o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby a jej cieľom bude poskytnúť im finančný príspevok na pokrytie strát, ktoré im vznikli počas obdobia obmedzenia ich hospodárskej činnosti v oblasti športu z dôvodu pandémie COVID-19 v kalendárnom roku 2020."Táto výzva bola pripravovaná vo veľmi úzkej súčinnosti s Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou , ktorá bude aj vykonávateľom tejto výzvy," informuje Fond na podporu športu. Oprávnenými žiadateľmi budú profesionálne športové kluby, ktoré sa zúčastňovali profesionálnych ligových súťaží vo futbale, ľadovom hokeji, basketbale, volejbale a hádzanej počas oprávneného obdobia od 1. marca do 31. decembra 2020. Na túto výzvu bude alokovaná suma 6 miliónov eur.Vo veci druhej schémy Fond na podporu športu za pomoci Protimonopolného úradu SR oslovil Európsku komisiu so žiadosťou o iniciáciu notifikačného procesu a čaká na jej stanovisko."Fond na podporu športu sa zároveň v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR a ďalšími zainteresovanými intenzívne zaoberá v rámci svojich finančných limitov možnosťami vypísania i ďalších výziev týkajúcich sa možného zmiernenia dopadov pandémie COVID-19, a to na amatérsky šport, vlastníkov a prevádzkovateľov športovej infraštruktúry či ďalších dotknutých aktérov zo športového sektora," informuje oficiálny web fondu.