Slovenskí hokejisti sa chystajú na Nemecký pohár, Ramsay nominoval hráčov najmä zo slovenskej a českej extraligy

Nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie na novembrový turnaj o Nemecký pohár v Krefelde:



Brankári: Filip Belányi (HC '05 Banská Bystrica), Matej Tomek (HC Kometa Brno/ČR)

Obrancovia: Martin Bučko (HC Motor České Budějovice/ČR), Peter Čerešňák (HC Plzeň/ČR), Daniel Gachulinec (HC Slovan Bratislava), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR), Samuel Kňažko (TPS Turku/Fín.), Patrik Koch (HC Vítkovice Ridera/ČR), Dávid Mudrák (HK Dukla Ingema Michalovce), Martin Vitaloš (HK Nitra)

Útočníci: Samuel Buček, Adrián Holešinský, Filip Krivošík (všetci HK Nitra), Marko Daňo (HC Oceláři Třinec/ČR), Dávid Gríger (HC Bílí Tygři Liberec/ČR), Miloš Kelemen (BK Mladá Boleslav/ČR), Andrej Kollár, Michal Krištof (obaja HC Kometa Brno/ČR), Filip Mešár (HK Poprad), Pavol Regenda (HK Dukla Ingema Michalovce), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec/ČR), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava)





26.10.2021 (Webnoviny.sk) - V nominácii slovenskej hokejovej reprezentácia na novembrový turnaj o Nemecký pohár v Krefelde figuruje aj 17-ročný útočník Filip Mešár.Ako informuje oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) , okrem neho sú nováčikmi v seniorskom výbere aj brankár Filip Belányi, obranca Dávid Mudrák a útočník Samuel Takáč."Filip Mešár, ešte ako 16-ročný, spolu so Šimonom Nemcom a Jurajom Slafkovským odohrali uplynulý svetový šampionát hráčov do 20 rokov v Kanade. Jeho dvaja rovesníci následne dostali priestor vo výberoch trénera Craiga Ramsayho v aprílových prípravných dueloch a predstavili sa aj na majstrovstvách sveta v Rige. Filipa Mešára z účasti v seniorskom tíme vyradili klubové povinnosti. S Popradom to dotiahol až do finále uplynulého extraligového ročníka, v ktorom "kamzíci" podľahli Zvolenu 1:4 na zápasy," uvádza HockeySlovakia.sk."Filipov čas nastal. Je ďalší hráč z talentovaného ročníka 2004. Sme radi, že sa mu darí v klube. Chceme ho trochu motivovať a posunúť ďalej. Budeme zvedaví, ako sa ukáže v seniorskej reprezentácii,“ povedal generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan Aj ďalší traja debutanti v reprezentácii SR pôsobia v domácej extralige - brankár Filip Belányi chytá za Banskú Bystricu, obranca Dávid Mudrák zbiera skúsenosti v Michalovciach a čoskoro 30-ročný Samuel Takáč je v Slovane Bratislava. "Belányi a Mudrák sú veľmi mladí hráči, ktorí majú potenciál. Dávid Mudrák bol v minulosti oporou národného tímu do 20 rokov a plynulo prešiel do mužského hokeja v Michalovciach, kde podáva stabilné výkony. Filip Belányi má budúcnosť. Začal chytať ako jednotka v Banskej Bystrici, kde ukázal svoj potenciál. Chceme mu dať príležitosť ukázať sa aspoň v jednom zápase. A čo sa týka Samuela Takáča, podľa mňa je to najlepší podpis Slovana v tejto sezóne. Hoci má takmer 30 rokov, podáva výborné výkony. Zameriavame sa prioritne na mladších hokejistov, no nikoho nediskriminujeme. Takáčove výkony si zaslúžili reprezentačnú pozvánku,“ doplnil Šatan.V nominácii sú až na jednu výnimku len hráči zo slovenských a českých klubov. Spomenutou výnimkou je 19-ročný obranca Samuel Kňažko z fínskeho TPS Turku. "Chceme, aby každý pochopil, že nie sme naviazaný len na nomináciu rovnakých hráčov. Takto to nechceme robiť, niektorým chlapcom chceme dopriať oddych. V tomto prípade chceme vyskúšať pár mladých hráčov, pozvať k ním skúsenejších hokejistov a získať dobrý mix, z ktorého môžeme vytvoriť tím. Dúfame, že budeme hrať rýchlo a tvrdo bojovať," uviedol na margo nominácie hlavný kouč Ramsay. Pripustil tiež, že trio útočníkov Nitry - Samuel Buček, Adrián Holešinský a Filip Krivošík - dostane šancu v spoločnom útoku. "Je šanca, že si v niektorom zápase zahrajú spolu, aj keď pri tvorbe nominácie sme s tým nepočítali," poznamenal.Zraz reprezentácie SR bude v pondelok 8. novembra v Bratislave. Po dvojdňovom tréningovom kempe odletia Slováci do nemeckého Krefeldu, kde od štvrtka do nedele absolvujú duely proti Švajčiarom, Olympijskému výberu Ruska a domácim Nemcom."Najdôležitejšie je, že opäť môžeme hrať. Od hráčov vždy vyžadujeme, aby hrali ako tím, čo nie je ľahké, keď nominujete veľkú skupinu hráčov s nováčikmi, ktorá sa zíde na krátky čas. Musíme však tvrdo bojovať a hrať rýchlo. Potom budeme schopní produkovať ofenzívny hokej. Naši súperi majú dobré mužstvá. Všetci hrajú fyzický hokej. Švajčiari dokážu vyvinúť veľkú rýchlosť, Rusi sú vždy talentovaní a šikovní. Bude to ťažké, ale chceme vidieť náš tím hrať so sebavedomím a oduševnením. Chceme, aby ukázal, že je pripravený hrať na vysokom stupni,“ povedal k cieľom v Krefelde tréner Ramsay na HockeySlovakia.sk.